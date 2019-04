"Osez!" Le message des ces femmes qui exercent des "métiers d'homme"

"Ce n'est pas un métier d'homme, c'est un métier normal". Marine, jeune ingénieur en mécanique chez Schneider Electrics, à Carros, est bien placée pour le savoir: même si elle est la seule femme dans une équipe d'hommes, elle ne fait pas un boulot masculin. Elle bosse, c'est tout.

Dans l'imagerie populaire pourtant, on colle sur certaines professions une étiquette bleue, et une rose sur d'autres. Pas de quoi favoriser l'égalité salariale dans le monde du travail.

En effet, l’écart de rémunération atteint en moyenne 27 % entre les hommes et les femmes. Ces dernières restent trop souvent cantonnées à des postes moins qualifiés, plus précaires et occupés à temps partiel, donc moins bien payés. Et il n’y a pas que le fameux plafond de verre, qui rend difficile l’accès aux postes de "cheffes et autres "patronnes".

"Au-delà du plafond de verre existent les murs de verre, qui témoignent d’une non mixité dans certains métiers: des métiers féminisés souvent peu valorisés et payés, coexistent avec des métiers majoritairement masculinisés et mieux rétribués", expliquait en 2017 au Sénat Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Les stéréotypes de genre ont la vie dure

En France en effet, seuls 17 % des métiers - 16 % des emplois - sont considérés comme mixtes, c’est-à-dire que les hommes et les femmes y représentent une part comprise entre 40 et 60 %. On rencontre peu de pompières, de maçonnes ou de conductrices d’engins, mais pas que. Près de la moitié des femmes - 47 % - travaillent dans seulement dix filières.

Elles restent trop minoritaires dans des secteurs qui embauchent, à commencer par les métiers de l’informatique et du numérique. Elles ne représentent que 30 % des effectifs, alors que 190.000 postes doivent être pourvus sur la période 2012-2022, dans cette filière championne pour le recrutement de cadres.

Les femmes sont aussi moins d’un tiers à être employées dans la Recherche et le Développement (R&D), et elles sont plus souvent techniciennes de laboratoire que chercheuses.

Ce qui coince?

Les stéréotypes de genre, selon lesquels il y aurait des métiers d’hommes, et d’autres de femmes. Ils ont la vie dure et pour cause: ils prennent naissance dans le giron familial, grandissent au sein de l’école, et prospèrent dans la politique ou les médias.