ONU: Michelle Bachelet dénonce "les plus vastes et les plus sévères" reculs des droits humains qu'elle ait jamais vus

"Pour nous remettre des plus vastes et des plus sévères reculs des droits de l'homme que nous ayons jamais vus, nous devons avoir une vision qui change la vie et une action concertée" pour la mettre en œuvre, a lancé Mme Bachelet à l'égard des membres du Conseil des droits de l'homme.

À l'occasion de sa 47e session (jusqu'au 13 juillet), le Conseil des droits de l'homme, une institution créée il y a 15 ans, va se pencher sur de multiples crises, dont la Birmanie, le Bélarus et le Nicaragua.

Parmi les points forts attendus figurent également la publication du rapport de Mme Bachelet sur le racisme systémique et les violences policières envers les personnes de descendance africaine, et des projets de résolution sur la région éthiopienne du Tigré et les Rohingyas en Birmanie.

Cette session se tient une fois de plus en ligne en raison du Covid-19, faisant monter la grogne parmi les ONG et les pays, tandis que les problèmes techniques entravent la fluidité des débats, avec des délégués qui ne parviennent pas à se connecter tandis que d'autres sont inaudibles.

Tigré

À l'occasion de son traditionnel tour d'horizon, Mme Bachelet s'est dite "profondément perturbée" par les "graves violations" des droits humains au Tigré, où la situation humanitaire est "terrible" avec plus de 350.000 personnes en situation de famine.