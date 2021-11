ON Y REVIENT. Ces citoyens achètent des terrains pour installer des agriculteurs

Dans les Alpes-Maritimes et le Var, les espaces dédiés à l'agriculture nourricière se réduisent. Et dans les 10 prochaines années, la situation ne va pas s'améliorer avec la moitié des agriculteurs qui partiront à la retraite. Face à la spéculation foncière comment agir? Depuis plus de 10 ans, Terre de liens achète des terrains et permet à des agriculteurs de s'installer. Pour quels résultats? A quelles difficultés l'association se trouve-t-elle confrontée? Deux ans après avoir rencontré les bénévoles de Terre de Liens, nous sommes retournés les voir. Pour savoir s'ils avaient réussi à gagner du terrain.