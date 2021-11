ON Y REVIENT. Ces Azuréens hébergent des familles sans-abri grâce à une chaîne de solidarité

Cette initiative a été mise en place dans d'autres villes. En effet, les bénévoles niçois s'inspirent d'une action qui porte déjà ses fruits à Mulhouse par exemple où plus de 70 logements sont ainsi proposés aux familles démunies.

A Nice, ils créent une chaîne de solidarité "Cent pour Un 06". Le principe: réunir 100 donateurs qui s'engagent à donner 5,10 ou 15 euros par mois pendant un an. Ces fonds permettent à l'association de louer des appartements à des familles.

Il décide avec Nadia Roman, Luc Chesnel et une poignée de bénévoles d'agir.

Des familles sans toit. En ce début d'année 2018, elles dorment sur les trottoirs de Nice, Menton, Cannes... "On peut marcher dans la rue en regardant ailleurs ou se demander ce qu'on peut faire," témoigne alors Bernard Gassin.

Nadia Roman, Bernard Gassin et Luc Chesnel, portent cette initiative solidaire.

L'action des bénévoles et la générosité des 150 donateurs a permis de loger 9 familles en 3 ans. "Nous avons poursuivi opiniâtrement notre travail de fourmis", témoigne Bernard Gassin. Une mission qui consiste à trouver des fonds et des logements abordables pour offrir un toit et un avenir.

On a eu la chance de tomber sur un propriétaire qui nous a proposé un appartement à prix coûtant et un autre, un appartement à moitié prix.

Une fois sorties de la rue, les familles sont suivies par une poignée de bénévoles. "Il ne suffit pas de payer un loyer, la dimension d'accompagnement est primordiale. On s'assure par exemple qu'ils ont bien inscrit leurs enfants à l'école", explique le bénévole.

"La stabilité que procure l'hébergement des familles accompagnées par Cent pour Un 06 est une des clés de la réussite scolaire des enfants et des adolescents."

Et Bernard Gassin déroule les parcours sans fautes d'enfants et d'adolescents logés grâce à la solidarité. Passage en 2e année de Fac de droit, bulletins élogieux, apprentissages couronnés de succès…

ET DEMAIN?

Pour poursuivre son action, Cent pour un 06 a besoin de bénévoles pour assurer l'accompagnement mais aussi de donateurs. "On aimerait créer un site internet, alors si quelqu'un pouvait nous donner un coup de main..." L'appel est lancé.

Pour contacter Cent pour un 06, voici leur mail : centpourun06@gmail.com

