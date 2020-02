ON Y REVIENT. Ce Niçois invente un coussin connecté pour briser l'isolement des personnes âgées

Où en est-il aujourd'hui?

"On a fait évoluer le coussin," explique Alain Tixier, dans son bureau de la promenade des Anglais. Il se saisit de l'objet, pour nous détailler les changements.

"La nouvelle version est disponible depuis 1 mois et demi. On l'a imaginé avec Orange, qui nous a accompagnés et va nous distribuer dans plus d'une cinquantaine de boutiques en France. C'est énorme pour nous en matière de visibilité."

"Il est plus petit, et on a travaillé sur les couleurs pour faciliter la compréhension, l'utilisation, qu'il soit rassurant pour la personne qui s'en sert."

Pour redessiner l'objet il a fait appel à des ergonomes, des ergothérapeutes, psychomotricien et neuropsychiatres.

Comment ça marche?

A chaque pression sur un des icônes, le coussin "vibre" légèrement pour indiquer que l'action a été prise en compte. Ainsi, quand la personne âgée appuie sur appel vidéo, elle peut communiquer avec ses enfants, petits enfants, via sa télévision. Ces derniers peuvent aussi lui partager leurs photos de vacances, envoyer des sms.

"Pour envoyer du contenu aux utilisateurs du coussin, il suffit de télécharger la web app Viktor sur son téléphone et son ordinateur" explique Victor Tixier.

"Si par exemple la personne âgée ne se sent pas bien, elle appuie sur l'icône "contactez-moi". Un membre de sa famille peut l'appeler pour savoir ce qu'il se passe. S'il ne répond pas au bout d'une minute, ça déclenche la téléassistance."

Il l'affiche sur son smartphone pour nous proposer une démonstration. Après avoir sélectionné 5 photos prises lors de son dernier week-end de ski, il les envoie.

Le destinataire, détenteur du coussin, n'a plus qu'à appuyer sur l'icône photo et l'album s'affiche sur l'écran de la télévision.

"Au-delà de la communication avec ses proches, du lien social, de l'accès à des films, des livres audio, on propose aussi une fonction de téléassistance. Si par exemple la personne âgée ne se sent pas bien, elle appuie sur l'icône "contactez-moi". Un membre de sa famille peut l'appeler pour savoir ce qu'il se passe. S'il ne répond pas au bout d'une minute, ça déclenche la téléassistance."