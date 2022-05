On vous raconte les coulisses des reportages de notre dossier "Maisons de retraites: et si on inventait un nouveau modèle"

Comme à chaque nouveau dossier, c’est un vote de nos lecteurs qui a donné le top départ. À la mi-mars et seulement quelques semaines après le début du scandale Orpea, nos lecteurs ont massivement voté pour "Et si on inventait un nouveau modèle de maison de retraite": à 64%! Laissant loin derrière les deux autres propositions: "Ukraine: comment aider les victimes de la guerre?" (19%) et "Comment revoir sa façon de consommer?" (17%). Une phase de décryptage Virginie se met en quête de données, d’expertises pour établir un état des lieux, cerner les enjeux. Elle sollicite le professeur Olivier Guérin, chef du pôle gériatrie du CHU de Nice et vice-président de la Société française de gérontologie. Elle contacte aussi Jean Arcelin, ancien directeur d’Ehpad dans le Var, il a vécu le système de l'intérieur. Ecoeuré, il a démissionné. En 2019 déjà, dans son livre "Tu verras maman tu seras bien", il dénonce la logique du profit. De son côté Gaelle propose de faire le tour des principaux types d’établissements qui accueillent des personnes âgées. Comment ça fonctionne? A qui ça s’adresse? Combien ça coûte? Quelles aides pouvons-nous solliciter?

Et si on proposait une autre voie qu'un accueil en établissement? Des experts se positionnent. C'est le cas de Gérard Brami, interrogé par Nancy Cattan, notre consoeur du magazine Santé de Nice-Matin. Dans un livre intitulé "La fin des Ehpad? Réalités ignorées et vérités rejetées", le docteur en droit et directeur d’hôpital honoraire appelle à une prise de conscience que ces "structures institutionnelles" n’ont pas leur place dans un parcours gérontologique centré sur le domicile.

Il plaide pour une autre voie.

Les autres voies, c’est ce que Flora, Gaelle et Virginie comptent justement explorer en détail.

Explorer d'autres voies: l'habitat partagé Les journalistes du service Solutions se mettent alors en quête de dispositifs exemplaires. Chez nous et ailleurs.

L’habitat partagé. Vous connaissez? Cette solution qui privilégie l’humain et l’entraide? Il y a cinq ans, nous avions rencontré Hélène, Patrick, Françoise, Louis et leurs voisins. Et comme aux Solutions, on aime proposer un suivi, Gaelle est retournée les voir. Pour leur demander comment les choses ont évolué et, surtout, pour aborder spécifiquement cette question du grand âge.

Les uns sont installés à Biot (06), les autres à Lorgues (83). Dans ces lieux on mêle les générations, on a des espaces communs et toutes les décisions sont prises ensemble. On se donne des coups de main, on est attentifs les uns aux autres. Et ce, avec la même constance, depuis bientôt 10 ans.

Vieillir dans une famille d'accueil Gaelle connaissait le principe de la famille d’accueil pour avoir réalisé un reportage chez une assistante familiale pour enfants, il y a quelques années. Elle avait été particulièrement touchée par cette rencontre et cette démonstration d’extrême humanité. Elle ignorait alors que des foyers ouvraient aussi leurs portes aux personnes âgées.

Mamie Bues a vraiment été l’occasion de toucher du doigt l’engagement, la dévotion et tout l’investissement humain de Dominique Cler, accueillant familial à Carros. Et de constater que cette alternative à l’Ehpad, gérée par les Départements, mérite un vrai coup de projecteur, tant elle fait le bonheur des personnes âgées dépendantes ou handicapées comme de leurs proches.

Rester chez soi, en bénéficiant du soutien d'un Ehpad De son côté Flora prend le chemin de Mouans-Sartoux, pour rencontrer Camille Realini. Le directeur de l’Ehpad Les Aquarelles a mis en place le dispositif "Ehpad hors les murs", financé par l’Agence régionale de santé. Elle cherche à comprendre ce que propose ce nouveau dispositif. Elle découvre que cette expérimentation menée depuis 2018 doit aider les personnes à vieillir à domicile en assurant la nuit, le relais des aides de jour. Là encore, la complexité du sujet apparaît tant les situations sont variées, de la grande précarité, à la maladie improvisée qui frappe un conjoint, aux enfants partis vivre loin de leurs parents et qui se retrouvent face à leur grand âge. Des Ehpad qui proposent une autre approche

Photo Camille Dodet.

C’est un peu par hasard – en scrollant sur Facebook! – que Virginie découvre l’existence des Jardins d’Haïti à Marseille. Un Ehpad hors norme où le maître mot est l’intergénérationnel et le partage. Crèche attenante, espace de coworking, restaurant ouvert au public… La structure et son directeur cassent les codes et elle n’est pas loin, même à 40 ans, de vouloir s’inscrire sur la liste d’attente! Mais au-delà du reportage, un aspect l'interpelle. Si Les Jardins d’Haïti sont un Ehpad associatif, ceux qui le dirigent en possèdent un autre, privé à but lucratif celui-ci. C’est ainsi que Virginie se rend compte que même des établissements privés peuvent réinjecter leurs bénéfices dans le fonctionnement, plutôt qu’à des actionnaires.

Se pose alors une question: ne devrait-on pas empêcher que les Ehpad puissent être cotés en bourse pour garantir qu’aucune économie ne puisse être faite au détriment des pensionnaires?

Une question difficile quand on sait, comme le rappelle le professeur Olivier Guérin, que l’arrivée des groupes privés dans ce secteur vers la fin des années 1990 a aussi eu des bénéfices, permettant aux maisons de retraite de se moderniser. Sur les conseils de Sophie, Flora se penche sur l’Ehpad de la Croix-Rouge russe, récompensé plusieurs fois par le label humanitude. C’est un jour de pluie qu’elle gravit la colline de Cimiez pour y rencontrer la directrice, Fanny Bihoreau, et son équipe. L’entretien s’étale dans le temps, entre soignants engagés et familles qui souhaitent témoigner.

A l'Ehpad de la Croix-Rouge russe à Nice, tout est fait pour mettre le résident au coeur des réflexions. Flora Zanichelli.

Dans ce lieu décoré où, à l’accueil, un piano côtoie un baby-foot, les pratiques sont régulièrement remises en cause, malgré les difficultés de recrutement. Les personnes âgées sont mises à contribution dans le recrutement du personnel, le choix des activités qu’elles souhaitent suivre.

Et ailleurs en Europe, comment prennent-ils soin des aînés? En cherchant un modèle à l’étranger, Flora décide de se pencher sur le Danemark, un pays où la question de la vieillesse est centrale. Philosophie de ce petit pays? Chacun doit pouvoir vieillir avec dignité. Logement social, nouvelles technologies au service de la prise en charge de la personne, lobby de personnes âgées promptes à discuter leur place dans la société, Flora découvre un pays à la pointe en matière de vieillissement. En discutant avec la chargée de santé à l’ambassade du Danemark, Annette Bertelsen Arbes, Flora se rend compte que les connexions avec la France sur ce sujet sont nombreuses. Elus et professionnels du secteur qui partent s’inspirer pour leur projet de loi ou le fonctionnement de leurs établissements, associations danoises qui se diffusent en France, la question du grand âge traverse l’Europe. On lance une nouvelle émission des Solutions

Photo Frantz Bouton.

C’est une grande première pour notre équipe: nous décidons de lancer la toute première émission "En quête de solutions" avec ce dossier Mamie Blues. Il faut dire que l'idée trottait dans la tête de Philippe Bertini, journaliste-vidéaste, depuis quelque temps déjà. Depuis qu'il oeuvre en régie de ce joli plateau télé, il nous avait glissée l'idée à l'oreille. Pourquoi ne pas profiter du studio pour raconter autrement le travail de l'équipe Solutions.

Pour tout vous dire, on a un peu hésité, parce que se retrouver face caméra, n'est pas un exercice facile. Mais, Roxanne, très à l'aise devant la caméra, nous propose d'animer l'émission. Alors, on s'est lancées.

L’idée? Inviter des personnages clés de notre dossier. Pour cet épisode, notre choix s’arrête sur Dominique Cler, accueillant familial qui prend soin de Colette, François et Richard à Carros et Fanny Bihoreau, responsable de la maison de retraite de la Croix rouge russe à Nice. Une première pour eux aussi. Et un succès! Malgré la chaleur qui règne dans le studio, tout le monde garde le cap… On vous laisse regarder l'émission, et on compte sur vous pour nous dire ce que vous en pensez.

En nous écrivant à:

