"On voit plus de Français que d’habitude": face à la pénurie de certains médicaments, les Azuréens vont à la pharmacie en Italie

Un kilo de carottes, deux bottes de piment rouge et… du paracétamol. Depuis plusieurs semaines, le panier de courses des Français à Vintimille s’est agrémenté de nouveaux produits bien particuliers. Après un tour sous les halles du marché couvert, les Azuréens n’hésitent plus à passer une tête sous les croce verde (1) de la via Cavour. Et pour cause, comme on l’explique au comptoir de la "Farmacia internazionale": "Nous ne rencontrons pas les mêmes problèmes d’approvisionnement qu’en France pour les médicaments."

"On voit plus de Français"

En Italie, ni l’amoxicilline - connue sous le nom d’Augmentin - ni le paracétamol ne connaissent de tensions. Une situation radicalement différente à quelques kilomètres d’une France qui depuis six mois peine à faire face au manque de médicaments.

Consciente de la problématique, Anna Maria Quaglia, dans une autre pharmacie, n’a pas hésité à augmenter ses stocks. Dans les tiroirs de l’officine qui porte son patronyme, la gérante dévoile quantité de boîtes. Mais attention: ne demandez pas du "Doliprane" à son équipe en blouse blanche. De l’autre côté des Alpes, on l’appelle "Tachipirina". "Ce n’est pas un anti-inflammatoire, c’est seulement pour la fièvre et les douleurs", précise la professionnelle de santé qui commence à avoir l’habitude de délivrer ces précisions dans la langue de Molière: "Ce n’est pas la cohue mais on voit plus de Français que d’habitude." Une situation qui pourrait encore durer puisqu’il est interdit, depuis dix jours et jusqu’au 31 janvier, de commander Dafalgan et autres traitements à base de paracétamol en France. Une décision du gouvernement pour répondre à une situation touchant de nombreux pays. Pour rappel, les difficultés d’approvisionnement s’expliquent par la provenance des principes actifs d’Inde et de Chine. Dans le contexte pandémique, Pékin a stoppé ses exportations de paracétamol.

Si les pharmaciens français sont enjoints par le ministère de la Santé à "limiter la dispensation à deux boîtes par patient" de paracétamol sans prescription, les mêmes consignes n’existent pas chez nos voisins. Pour autant, Anna Maria Quaglia met en garde les visiteurs: "Certains médicaments ne se délivrent que sur ordonnance, comme l’amoxicilline. Il en est de même pour le Levothyrox. Depuis la modification de l’excipient délivré en France nombreux sont ceux qui viennent jusqu’ici pour se procurer ce produit."

Des médicaments plus chers

Concernant le remboursement, la carte Vitale n’est pas acceptée mais le reçu pourra vous permettre de demander à l’assurance maladie votre dû. Côté prix, il va falloir mettre davantage la main à la poche. La fameuse boîte rose de 500 mg de paracétamol peut se trouver à 6,19 euros non loin de la gare centrale de Vintimille. Soit près du triple de sa version homologue en France. "Si on en a vraiment besoin je comprends. Mais je ne vais pas assez souvent en Italie pour penser à remplir ma pharmacie quand j’y vais", indique Agnès, Niçoise de 62 ans, qui pour le moment a "toujours réussi à trouver du Doliprane en passant à différentes adresses".

Pas de quoi donner dans la razzia à la première pharmacie venue. D’autant plus que rien ne garantit à la Ligurie de garder cette même aisance. En témoigne une de ses représentantes: "Avant Noël nous avions du mal à pouvoir fournir les clients en Ibuprofène de notre côté." Comme quoi en matière de pénurie, personne n’est vraiment à l’abri.

1. Croix de couleur verte.