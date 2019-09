On sait (déjà) quels prénoms seront les plus donnés aux bébés en 2020

Vous allez être parents en 2020? On sait déjà comment vous allez appeler votre enfant!

Et ça grâce à l'Officiel des prénoms qui sort ce jeudi et liste les prénoms des petites filles et petits garçons qui devraient être les plus choisis.

Ainsi chez les filles, Emma (un prénom sur 80), Jade et Louise arrivent en tête.

Certains prénoms font leur entrée dans le top 20 comme Jeanne, Iris et Agathe au détriment de Zoé, Manon et Camille et rejoignent les prénoms qui résistent comme Juliette, Rose, Alice, Inès, Lou...

Chez les garçons, Gabriel conserve la première place devant Raphaël et Léo.

Comme chez les filles, certains commencent à être un peu plus boudés (Tom, Noah) alors que Mohamed vient d'intégrer le top 20 où Lucas, Hugo, Paul font de la résistance. Tandis qu'Aloys, Clovis et Enguerrand gagnent du terrain.

Et bientôt...

Enfin, l'Officiel des prénoms parie sur l'essor de nouveaux prénoms dans les années à venir.

Du côté des filles: Léa, Léna, Mila, Julia, Mia, Andréa, Liva, Naëlle, Romy...

Et chez les garçons: Victor, Martin, Leon, Adam, Eden...

Reste une certitude: le prénom de votre enfant est évidemment le plus beau. Non?