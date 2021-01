"On ne sait pas si on sera reconfinés, alors on achète", les grandes enseignes de bricolage ne désemplissent pas sur la Côte d'Azur

Selon la jauge en vigueur, il peut toujours accueillir 1.100 personnes simultanément en ses locaux.

"On s’emmêle les pinceaux avec ces restrictions", blague un client en sortant avec ses deux pots de peinture sous le bras. Pour lui, comme pour un bon nombre de familles, l’escale dans le plus grand magasin de France de l’enseigne s’avère être indispensable.

"On ne sait pas s’ils vont nous reconfiner. Alors on prend ce dont on a besoin. On n’est même pas sûrs que ce soit encore possible d’aller dans ce genre de magasin d’ici quelques jours", affirme Mathilde en regagnant sa voiture sur un parking bien rempli. Même donne pour son concurrent voisin.

De l’autre côté de l’A8, Leroy Merlin s’étend sur 14.000 m2 et peut également continuer d’accueillir sa clientèle sans changement de conditions pour le moment. Et pourtant, Gisèle, panier au bras, pense à de futurs changements: "Peut-être vont-ils nous obliger à n’être plus qu’un seul client par rayon ? Ou bien faudra-t-il réserver un créneau horaire? Qui sait?"

Le clou sera-t-il davantage enfoncé?