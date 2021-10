On entend beaucoup parler de la troisième dose de vaccin contre la Covid-19, mais c'est pour quand ?

Bonjour Christine,

Effectivement ces derniers jours, nous entendons beaucoup parler de la troisième dose en raison de la perte d'efficacité des anticorps avec le temps.

Jusqu'à maintenant, la campagne de rappel ne concernait que les plus de 65 ans et les personnes à risque, comme les obèses et les diabétiques, à condition d'avoir été vaccinés voici plus de six mois. Cela représente 18 millions de Français.

Désormais, ce sont presque quatre autres millions qui pourraient s'y ajouter si le gouvernement suit l'avis de la Haute autorité de santé (HAS). Celle-ci recommande en effet d'élargir les rappels aux "soignants, transports sanitaires et professionnels du secteur médico-social". La HAS l'a aussi recommandé à l'entourage des personnes immunodéprimées.

L'EMA et la HAS ouvrent la voie

Ces derniers jours, la HAS a ouvert la voie à une généralisation du rappel à tous les adultes, même si celle-ci est prématurée. Bien que les circonstances ne "justifient pas à ce stade de recommander l'administration d'une dose supplémentaire en population générale, (...) la HAS souligne toutefois que l'administration d’une dose de rappel deviendra probablement nécessaire au cours des mois qui viennent".

Du côté de l'Agence européenne des médicaments, lundi 4 octobre dernier, on a approuvé, l’administration d’une troisième dose du vaccin de Pfizer-BioNTech pour les plus de 18 ans, craignant que la protection contre le Covid-19 ne baisse après les premières injections. Tout converge donc, vers une troisième dose en population générale, mais reste à savoir quand, celle-ci interviendra.

Bonne journée à vous