"On connaît mieux la surface de la lune que nos océans", les confidences de Maud Fontenoy

Maud Fontenoy ne baissera jamais les bras. Ce n’est pas dans sa nature. L’ambassadrice auprès du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse pour l’éducation à la Mer et les classes de mer, également porte-parole de la commission océanographique de l’UNESCO - pour ne citer que ces portefeuilles - vient de publier un nouveau livre remarquable : Bleu, un océan de solutions.

Un manifeste pour réussir, tous ensemble, la transition écologique. Pour sauver la terre et donc l’homme. Un cri d’alarme aussi avant qu’il ne soit trop tard. Un magnifique message d’optimisme, enfin, livré par une passagère éphémère de notre mère Mer. Embarquement immédiat...

Pourquoi ce Bleu? Pourquoi maintenant?

Je l’ai écrit pendant le dernier confinement. C’est une pierre de plus apportée à mon combat, que je mène depuis plus de 20 ans, pour la sauvegarde de notre environnement. Et plus spécifiquement des océans et du littoral...

La collaboration avec Yann Arthus-Bertrand?

Avec Yann, on se connaît depuis longtemps. On se soutient mutuellement. Quand il a vu le projet, il a dit chouette ! Ses photos sont inspirantes et mes textes instructifs. Je voulais un livre accessible, qui fasse à la fois rêver et apprenne plein de choses aux lecteurs.

Un livre optimiste?

Je suis une éternelle optimiste. Je veux donner de l’espoir. Et cet espoir peut venir de la mer. De ces océans où nous sommes nés, dans les profondeurs, il y a 4 milliards d’années.

Des océans de solutions... C’est incroyable, mais on connaît mieux la surface de la lune que nos océans. Or, la moitié de l’oxygène que l’être humain respire provient de ces océans. Ils sont aussi régulateurs de climat. Ils peuvent être source d’énergie. Ils sont en quelque sorte la marmite de l’humanité !

"J’ai le sentiment qu’on a en effet une immense bibliothèque sous nos yeux mais qu’on ne sait pas en lire les livres. Pire, qu’on les brûle..."

La marmite?

Bien sûr. Ils nous nourrissent. Nous permettent de boire. De nous soigner. Il y a par exemple environ 23 000 molécules du milieu marin qui sont étudiées pour fabriquer des médicaments. Grâce à une anémone, on peut lutter contre l’obésité et le diabète. Le venin du cône magicien est utilisé pour la fabrication du ziconotide, un antalgique plus puissant que la morphine. Les éponges de mer possèdent une action anticancéreuse exceptionnelle. Tout ça, c’est à tomber sur le cul !

Pourtant, ces océans sont souvent négligés...

J’ai le sentiment qu’on a en effet une immense bibliothèque sous nos yeux mais qu’on ne sait pas en lire les livres. Pire, qu’on les brûle...

Pour quelles raisons?

En fait, l’homme s’est tourné vers la terre et a oublié les océans qui recouvrent les trois quarts de la planète. Il en a même fait sa poubelle. Si bien qu’ils sont devenus des géants aux pieds d’argile. Il est temps de tirer le signal d’alarme. De s’y consacrer corps et âmes.

Plus facile à dire qu’à faire...

Tout est un travail de longue haleine. Je crois au travail de fond. Ce n’est pas une raison pour baisser les bras. Même devant des projets colossaux. On peut y arriver. Coup de rame après coup de rame...

Un défi immense!

C’est juste. Mais les consciences n’ont jamais été autant en mouvement. On voit de plus en plus de bleu. Les océans sont aujourd’hui au cœur des débats. En politique avec la création du ministère de la Mer par exemple, à l’école...

La France, dans tout ça?

La France a assurément un rôle majeur à jouer. Elle possède une tradition maritime et est la deuxième puissance maritime mondiale. Elle possède beaucoup d’atouts pour prendre le leadership mondial de cette bataille.

Il faudra convaincre...

Oui, il y aura des pays moins motivés. Plus difficiles à entraîner. Mais regardez les Chinois, ils s’étendent sur la mer car ils ont déjà compris qu’elle sera l’Eldorado de demain. Avec 7 milliards d’humains, il est temps d’agir. D’éduquer. Je crois d’ailleurs beaucoup à l’éducation. Des jeunes, et des moins jeunes.

Par l’exemple?

Quand on sait que nous mangeons l’équivalent d’une carte bleue de plastique par semaine, on est tous en danger. Ça fait réfléchir, non ?

Faut-il choquer pour réveiller les consciences?

Je crois davantage au discours positif. Il est important d’ouvrir les yeux sur cette nature qui nous apporte tant. De la protéger. La regarder autrement. Il y a des alternatives à tous les étages. À celui du citoyen comme à celui des industries. Sinon, il ne nous restera plus rien...

À chacun d’agir, alors...

Si chacun se dit c’est la faute de l’autre, on ne sauvera pas le monde. Un petit geste individuel au quotidien participe à changer la donne.

Le futur?

J’essaye de partager mes connaissances des océans pour faire évoluer les mentalités. Notre avenir passera par eux. Sans océans, pas de passé. Sans protection des océans, plus d’avenir...