Olivier Véran annonce l'arrivée d'un nouveau médicament anti-Covid dès décembre en France

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé jeudi 25 novembre qu'un médicament anti-Covid serait disponible dès début décembre en France.

Il s'appelle "Molnupiravir" et représente un "immense espoir" a confié Olivier Véran en conférence de presse.

Il se présentera sous la forme d'un comprimé et "pourra être prescrit par la médecine de ville", a-t-il poursuivi, indiquant que ce comprimé sera d’abord réservé aux personnes de plus de 65 ans et aux personnes présentant des comorbidités.