Observatoire du tourisme, locations limitées… Comment les Baléares ont créé un écosystème touristique durable

Jusqu’en 2026, aux Baléares, il est désormais interdit de créer des logements touristiques. Le Parlement a voté une loi sur le sujet en février 2022. L’objectif, affirment les parlementaires, est de miser sur un tourisme de qualité dans des îles fortement dépendantes de ce secteur. Une manière de penser aussi "aux habitants, aux travailleurs et au territoire", a commenté Francina Armengol, présidente socialiste de la région. Une manière d’appréhender le secteur d’une manière globale tout en privilégiant les locaux, vecteurs d’authenticité.

Ce n’est pas la première fois que les Baléares légifèrent en matière de tourisme. On peut même dire que l’archipel a multiplié les lois pour gérer un secteur qui joue un rôle central dans l’économie d’un pays.

Un archipel de villégiature

Si on regarde une carte des Baléares, constate le Centre national d’étude spatiales (CNES) dans un article sur la transition engagée par Majorque, on voit à quel point le tourisme a profondément marqué le territoire.

"[Dans] la moitié sud-est de la baie de Palma, [...] les constructions liées au tourisme s’étendent le long des plages à partir de l’aéroport sur plus de 8 km de long et parfois plus de 500 mètres de large. [...] les abords de certaines calanques sont aussi fortement aménagés pour le tourisme."

Plus loin encore, l’aéroport de Palma de Majorque, la capitale des Baléares, est devenu le 3e aéroport d’Espagne, derrière Madrid et Barcelone, hyper développé depuis l’arrivée des charters et des low costs.

Un type d’aménagement du territoire qui a même donné naissance à un nom pour décrire le phénomène : "la baléarisation".

Constructions tout azimut et pénurie d’eau

Face à l’afflux de touristes, attirés par un cadre de rêve, l’archipel s’est longtemps mis en quatre. En construisant notamment.

Dans les années 80 par exemple, les tours opérateurs facturaient ainsi les entreprises locales chargées des constructions… en échange de réservation exclusive de lits pour leurs clients.

Le professeur Miguel Segui Llinas de l’Université des Baléares pointe du doigt la vitesse fulgurante avec laquelle le tourisme s’est développé sur les îles, notamment à Majorque, entraînant un déséquilibre.

Un tourisme de masse "qui a bouleversé la répartition des richesses dans l’île entre un intérieur tourné vers l’agriculture et un littoral ultra habité".

Pour satisfaire les demandes variées d’une clientèle venue des quatre coins de l’Europe, des golfes et des marinas voient le jour, pour accueillir les bateaux de plaisanciers avides de ces côtes de rêve. Et les ressources s’amenuisent.

Entre juin et septembre, les besoins en eau de l’île triplent, en raison du nombre de touristes. Au point qu’en 2006, Majorque, Ibiza et Formentera accueillent plusieurs usines de désalinisation de l’eau, pour répondre à la demande. Auparavant, Majorque, par exemple, a longtemps été ravitaillée par bateau.

La préservation du littoral, très prisé des vacanciers, est un des enjeux locaux. Photo DR..

Des habitants excédés

Pour les habitants, rien n’est simple. Saturation touristique, excès d’occupation l’été, prix des logements qui flambent, les problématiques sont multiples et ne sont pas sans rappeler celles que connaissent nos territoires.

A Palma de Majorque, des inscriptions fleurissent sur les murs, une pétition demandant la limitation des escales de paquebots recueille jusqu’à 13.000 signatures en 2019.

Les chiffres du logement sont éloquents. En 2022, le prix d’une petite maison à Ibiza est de 1 million d’euros, le loyer d’un appartement modeste, de 1200 euros, selon des chiffres publiés dans la presse.

Les conséquences sur le quotidien sont loin d’être anodines. Effet boule de neige : les faibles opportunités de logements pour les locaux entraînent des pénuries de travailleurs. Même l’administration peine à trouver des fonctionnaires et assurer ainsi une continuité des services, rapporte l’étude "Les Baléares, un laboratoire du tourisme".

Lois en série

C’est pour casser cette vilaine image de leur territoire que les autorités ont commencé à légiférer, dès les années 80.

Rénovation et amélioration des hôtels et appartements, conservation de l’environnement avec la création de parcs nationaux, réglementation des golfs, encouragement de l’agrotourisme et du tourisme rural, une série de lois adoptées dès les années 80 permettent de poser les jalons de Baléares plus vertes, plus respectueuses de l’environnement.

Et donc, in fine, de modeler un tourisme plus acceptable pour ses habitants.

Directeur du doctorat de tourisme à l’université des îles Baléares, à Palma de Majorque, Miguel Segui Llinas explique que "les Baléares ont cherché à se diversifier depuis les années 1990, en faisant la promotion de la ville de Palma de Majorque comme une destination de moyenne saison, ou en mettant en avant des activités comme la randonnée ou le cyclotourisme."

Mais il ne s’agit pas que d’une gestion de flux. Tous les angles sont concernés. Le 19 février 2019, une loi sur les déchets et les sols contaminés dans les îles Baléares, a permis la mise en œuvre de mesures visant à améliorer la qualité de l'environnement.

Taxe de tourisme durable, observatoire

Pour financer le développement durable de l’archipel, en juillet 2016, une taxe du tourisme durable est mise en place.

Les fonds récoltés sont réinvestis dans des projets environnementaux et culturels, dans la recherche scientifique, dans la formation et l’emploi des habitants.

"396 millions d’euros ont été collectés, relève un article de la revue “Tendance hôtellerie”. 192 projets ont déjà été approuvés, dont 55 sont déjà achevés. Parmi ces projets : la réduction des émissions polluantes et des coûts de carburant, en privilégiant l’énergie en provenance de panneaux photovoltaïques, la création du Musée du Parc Archéologique de Puig de Sa Morisca…"

Plusieurs structures destinées à centraliser les initiatives, répartir les bénéfices, voient le jour. A Majorque, un Observatoire du tourisme durable est mis en place dès 2021. Il est destiné à promouvoir une économie circulaire, à réfléchir à la réduction de l’empreinte carbone… D’autres dispositifs permettent d’agir globalement. Comme l’Agence pour la stratégie touristique des îles Baléares qui travaille à la réduction de l’impact touristique et au positionnement des Baléares à l’international.

Une manière de promouvoir une autre image de l’archipel et d’attirer, là encore, un public averti.

"Le développement durable fait l’objet d’une demande de plus en plus forte par les touristes", expliquait la chercheuse Sandra Camus, dans un article intitulé Tourisme durable : une approche systémique. Le discours et les actions écologiques font partie des attentes des consommateurs.”

Elle constatait : "En alliant le voyage et l’action sociale, cela permet aux touristes de renforcer leurs liens avec les populations locales. L’approche citoyenne et participative peut donc être la base d’un projet de tourisme durable répondant à des attentes."

Une approche globale qui ne fait malheureusement pas toujours l’unanimité aux Baléares, comme le constate le journal local Diario de Mallorca et la récente polémique sur la limitation des bateaux de croisière au port de Palma.

Signe que l'équilibre est fragile : les cinq prochaines années, seuls trois bateaux de croisière pourront accoster quotidiennement, dont un seul méga-paquebot.

Si les habitants attendaient cette décision depuis longtemps, l'approbation n’est pas unanime chez les commerçants, les taxis ou encore dans la restauration. Des tensions qui pourraient bien faire le jeu de l’opposition.