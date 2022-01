"Nous avons peut-être commis des erreurs": Jean Castex revient sur la grogne des enseignants

Un mea-culpa pour apaiser les tensions? Après Jean-Michel Blanquer qui a confessé ses torts sur France Info à propos de la grogne des enseignants sur la multiplication des protocoles sanitaires dans les écoles, c'est au tour de Jean Castex d'admettre des erreurs.

Lors d'une interview exclusive accordée à Nice-Matin et Var-matin, le Premier ministre a reconnu avoir "peut-être commis des erreurs" sur la gestion de la crise sanitaire dans les écoles.

"Nous avons voulu faire au mieux"

"Ces nouveaux protocoles ont effectivement généré de graves difficultés de mise en œuvre. Tout simplement parce que le nombre de contaminations a explosé. Nous nous en sommes expliqués longuement avec les syndicats jeudi soir. Oui, nous gérons une crise. Nous avons reçu l’avis du Haut conseil de santé publique le 31 décembre à 15h. Au-delà des questions de communication, nous aurions peut-être dû laisser un délai de 48 à 72h pour sa mise en œuvre. Nous avons voulu faire au mieux en appliquant au plus vite les recommandations des autorités sanitaires pour une rentrée qui tombait juste après le week-end du Nouvel-An. Cela n’a pas permis aux directeurs d’école et aux enseignants et aux services concernés de s’approprier suffisamment le nouveau protocole", a répondu Jean Castex.