"Nous avons du mal à parler des discriminations", selon Dominique Sopo, président de SOS Racisme

Estimez-vous, comme certains, qu’il existe un "racisme d’Etat" en France ?

Non. Je ne me reconnais pas dans cette thématique qui renvoie à quelque chose qui a pu exister, sous Vichy avec un Etat qui avait une logique raciste légale, assortie d’une pratique très consciente d’oppression et d’écartement de certaines populations. Mais c’est un concept caricatural aujourd’hui, qui permet à ceux qui l’utilisent comme à ceux qui le contestent de ne pas évoquer les problématiques véritables du racisme en France.

Quelles sont-elles ?

Elles sont multiples. On voit bien à quel point il est compliqué de traiter des discriminations raciales. Tout le monde sait pertinemment qu’il y en a, sans que nous ayons une réelle politique publique de lutte contre ces discriminations. Nous éprouvons même une forme de difficulté à en parler. Nous sommes par ailleurs les héritiers d’une histoire coloniale qui a légué à la fois des systèmes de représentation et le souvenir de grandes violences. Cette histoire-là est très délicate à évoquer. On a encore vu les réactions au rapport Stora, qui est pourtant très modéré. Et quand on n’arrive pas à débattre d’un sujet de manière apaisée, il finit par s’exprimer d’une façon dégradée, ailleurs dans la société. On le voit à travers les logiques de type indigéniste. Nous sommes, enfin, confrontés à un Etat très peu restrictif sur ses pratiques policières. La pratique massive du contrôle au faciès, documentée par toutes les études consacrées à ce sujet, empêche l’Etat de nommer les problèmes.

"Il faut former policiers et magistrats à la question des discriminations"

La proposition de Claire Hédon, la défenseure des droits qui avait suggéré de créer des zones sans contrôle d’identité, avant de rétropédaler, n’était-elle pas totalement démagogique ?

C’était une bonne idée, mais à condition de savoir ce qu’on mettait derrière. Il existe plusieurs catégories de contrôles d’identité. Mais il y en a un certain nombre qui posent problème, dont les contrôles préventifs qui sont souvent à la base d’abus et de pratiques discriminatoires. Il faut pousser les pouvoirs publics à réfléchir à cette pratique massive du contrôle d’identité qui, dans les démocraties, est une spécificité française. Il y a entre cinq et dix millions de contrôles d’identité par an dans notre pays, dont 96 % ne donnent rien. Rapport après rapport, il a été montré que lorsqu’on était Noir ou Arable, on avait cinq à sept fois plus de chances d’être contrôlé.

La plateforme de signalement des discriminations lancée par le gouvernement, c’est une avancée ?

Oui, nous y avons d’ailleurs été associés. Cependant, il faudra bien mettre l’accent sur les discriminations raciales. Cette plateforme ne pourra être utile que si, lorsqu’une procédure judiciaire est engagée, elle va à son terme. Et pour cela, il faudra que des policiers et magistrats soient sensibilisés et formés à cette problématique. On ne pourra régler cette question en partant seulement des discriminés. Il faut mettre la pression sur les discriminants en alourdissant leurs peines. Il est toujours compliqué, en effet, de prouver qu’une personne a été discriminée pour un emploi ou un logement en raison de sa couleur de peau.

Qu’attendez-vous qu’il ressorte du Beauvau de la sécurité ?

Je n’en attends rien. M. Darmanin l’a organisé pour que toutes les questions qui se posent sous l’angle qui est le nôtre ne soient pas traitées. Sur la question des violences policières et des tensions entre la population et sa police, il n’a pas été fait droit à nos requêtes, alors pourtant que nous sommes une organisation républicaine qui préfère la police aux milices.

Les objectifs de ce Beauvau, tels que les avait définis Emmanuel Macron dans son interview à Brut le 4 décembre, risquent donc fort de ne pas être tenus.

"La loi sur les principes républicains est un patchwork bricolé à la va-vite"

Que nous dit de l’état du pays la polémique de Trappes entre un professeur et le maire ?

On se retrouve avec un enseignant qui dit des choses inexactes, par exemple sur l’absence de coiffeurs mixtes. Mais dès lors qu’un organe de presse a donné crédit à ses propos, une sorte de folie s’est déclenchée. La fachosphère et le camp néo-laïc se sont mis en mouvement pour expliquer que le pays était en voie de sécession du fait des Noirs et des Arabes, même s’ils ne le formulent pas ainsi. Ceci dit, si j’avais été le maire, je ne serais pas allé distribuer un tract devant le lycée, ce n’est pas la bonne manière de ramener le calme, même s’il a été victime d’insultes sur les réseaux sociaux et d’une présentation caricaturale de sa commune. Il y a effectivement un travail de sape des réseaux islamistes et de repli identitaire à Trappes, mais ce n’est pas nouveau.

Votre avis sur la loi visant à restaurer les principes de la République ?

Je crains qu’on soit toujours sur des phénomènes de masques.

La loi prétend défendre le respect des valeurs de la République. Mais les contrôles au faciès, c’est le respect des valeurs de la République ? Le gouvernement a cherché à envoyer des signaux à une partie de l’opinion publique que l’on prétend inquiète et qui aurait besoin de voir que l’exécutif tape dur sur certaines populations. La loi est agrémentée d’amendements pris sous le coup de l’émotion qui a suivi la décapitation de Samuel Paty, et on sait bien que légiférer sous le coup de l’émotion n’est jamais bon. Cette loi est une forme de patchwork bricolé à la va-vite, avec des éléments qui posent problème, par exemple le flou des obligations nouvelles qui vont être imposées aux associations ou sur l’instruction à domicile. Honnêtement, quand on baigne en pleine crise sanitaire et sociale, quand tant de gens dont les jeunes sont en plein désarroi, il est interrogeant de constater que le grand texte qui aura été passé à l’Assemblée durant cette période aura été celui sur le séparatisme. Il y a là un clash entre ce que vivent les Français et le travail demandé aux parlementaires.