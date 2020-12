Non, le PDG de Pfizer ne refuse pas de se faire vacciner... il attend juste son tour

Quel est le problème?

Dans cette interview accordée à CNBC, le 14 décembre dernier, le PDG de Pfizer était interrogé sur le vaccin développé par son laboratoire. Au cours de celle-ci, il explique qu'effectivement il n'avait pas encore été vacciné contre la Covid-19 mais pour la bonne et simple raison, qu'il ne souhaitait pas "griller la priorité" aux personnels soignants en première ligne et aux personnes fragiles.

Et d'argumenter sa déclaration en expliquant qu'il était âgé de 59 ans et était en bonne santé. De fait, il lui paraissait inapproprié d'être vacciné avant d'autres personnes "qui en aurait davantage besoin", a-t 'il dit. Et de préciser que dès qu'il le pourrait, il le ferait et possiblement devant les caméras, afin de prouver qu'il avait confiance en son vaccin.

Que se passe-t-il?

Depuis cette interview, les anti-vaccins et sceptiques de la vaccination s'appuient sur les déclarations d'Albert Bourla, pour expliquer que le vaccin ne serait pas sûr car même le PDG du laboratoire refuse de se faire vacciner. Ce mardi 22 décembre, c'est même devenu un sujet de discussions sur Twitter.

Pourquoi EST-ce faux de dire qu'il ne se fera pas vacciner?

Ici, le problème est simple: ses dires ont été tronqués. Dire qu'il ne se fera pas vacciner ne signifie pas qu'il ne le fera pas en temps voulu, c'est à dire au moment où les autorités sanitaires auront décidé qu'il peut prétendre à la vaccination contre la Covid-19. D'ailleurs, Albert Bourla le dit lui-même: "aucun des dirigeants et des membres du conseil d’administration (de son laboratoire, ndlr) ne sera prioritaire".

A noter que d'autres ont expliqué leur position similaire, à commencer par Emmanuel Macron qui expliquait au média Brut lors de sa récente interview qu'il se ferait vacciner "au moment où ça a du sens et ça correspond à notre stratégie". "Je ne vais pas du tout faire, moi, l’inverse de ce que je recommande pour la population", avait-il dit. Quant à Jean Castex, il a précisé qu'il se serait "volontiers fait vacciner dès le début de la campagne". "Mais je ne voudrais pas que ce soit interprété comme un passe-droit", a expliqué le Premier ministre, dans L'Indépendant.