Nice, Saint-Raphaël, Cannes... Pourquoi les Franciliens choisissent de s’installer sur la Côte d’Azur

"J’aime plus Paris..." Après le premier confinement entre mars et mai 2020, ils ont dû être nombreux les Franciliens à fredonner la chanson de Thomas Dutronc, alors qu’ils quittaient massivement l’île-de-France pour plus de verdure, plus d’espace, moins de pollution. Direction la province. En réalité, le phénomène a commencé bien avant la crise du Covid. C’est ce que révèle une enquête de l’Insee publiée le 22 septembre. Dès 2018, ils étaient 240.000 à partir de la capitale pour rallier les régions. Ceci, principalement au profit des autres grandes villes. En effet, selon l’étude de l’Insee, 70 % de ces déplacements sont urbains, seuls les plus de 60 ans privilégiant les zones plus rurales. En solo à 43 % ou en couple sans enfants à 27 %, ces "migrants résidentiels" sont en majorité âgés de moins de 40 ans. Classico animés Mais où vont-ils? Si Lyon, Toulouse et Nantes occupent les trois premières places du podium, la première de la région Paca revient à Marseille, cinquième du classement global établi sur cent communes. On attend des classico OM - PSG animés! Nice, toujours selon les chiffres de l’Insee, s’affiche à la septième place avec 1.053 ménages installés dans la capitale azuréenne, mais grimpe sur la première marche du podium des plus de 60 ans. C’est sur ce critère qu’une ville varoise intègre le Top 10: Saint-Raphaël, suivi à la neuvième place de Cannes sa voisine. Au classement général, c’est Aix-en-Provence qui ferme la marche des dix communes ayant accueilli le plus de Franciliens. Ensuite, les premières communes varoises et maralpines sont Toulon, Cannes et Antibes. Saint-Raphaël suit d’un peu plus loin, tandis que Fréjus, Hyères, La Seyne et Cagnes-sur-Mer s’affichent dans la deuxième moitié du classement.

Des « villes de vieux » ? Des choix qui témoignent de l’attractivité des communes. C’est en tout cas ce qu’estiment les maires de certaines de ces villes. À l’instar de Frédéric Masquelier. Le premier magistrat de Saint-Raphaël se réjouit de voir de nouveaux arrivants, quel que soit leur âge. Au-delà de la croissance induite, il y voit l’opportunité de toujours adapter sa commune. "Cette population a un haut niveau d’exigence en termes de services et d’activités culturelles notamment, donc ça nous pousse à faire mieux." Malgré le classement de l’Insee, Frédéric Masquelier rejette toutefois l’idée d’une "ville de vieux": "Les gens plus âgés souhaitent aussi voir venir leurs enfants et leurs petits enfants." Augmentation puis stabilisation Une chose est sûre, qu’il s’agisse des enfants de ceux qui ont déjà posé leurs valises dans les régions ou de ménages totalement nouveaux, la tendance constatée par l’Insee pour 2018 s’est ensuite accélérée à la faveur notamment de la crise sanitaire. C’est ce qu’explique François Dubujet, chef de la division démographie et politique sociale de l’Institut de la statistique. "Des éléments plus récents permettent de le confirmer : d’une part la mobilité des élèves qui, selon les données de l’Éducation nationale, s’est accrue entre 2019 et 2021 ; d’autre part, les données de l’état civil jusqu’en juillet 2022, qui démontrent une baisse des naissances dans Paris et les départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, Ndlr)." Même s’il juge difficile d’extrapoler, le statisticien pose l’hypothèse, fondée, dit-il, sur son expérience, que le phénomène va désormais se stabiliser. Entre ça et le fait que six ménages sur dix qui quittent Paris restent en réalité en Île-de-France, sous nos latitudes, l’accent du sud n’est pas près d’arrêter de chanter.

Quelles conséquences ces installations de Parisiens ont-elles dans la région? Au-delà du nombre de ménages franciliens installés en province, l’enquête de l’Insee s’est penchée sur leurs revenus médians et ceux des ménages des résidents. Elle met en lumière des écarts de niveaux de vie parfois importants. À Cannes ou à Saint-Raphaël par exemple, cet écart atteint 20 %.

Sylviane Le Guyader, cheffe du pôle Analyses et diagnostics territoriaux à l’Agence nationale de la cohésion des territoires, explique quelles peuvent être les conséquences de ces variations sur les territoires concernés et plus généralement comment ces arrivées peuvent influer sur le paysage local. L’étude de l’Insee met en avant des écarts parfois importants de niveau de vie entre les Franciliens qui s’installent en région et leurs nouveaux voisins. Cela fait-il augmenter le coût de la vie dans les territoires?

Ça a surtout un impact sur les prix de l’immobilier, avec des augmentations de loyer ou de prix à la vente. Les salariés qui ont les plus bas revenus peuvent alors avoir du mal à se loger. On l’a notamment vu cet été avec les saisonniers qui n’arrivaient à trouver d’hébergements. Ou dans certaines régions où le marché explose (comme dans le sud-ouest où des habitants vont jusqu’à manifester contre ces installations massives, Ndlr).