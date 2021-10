Neuf membres de sa famille enterrés à Saint-Dalmas ont été emportés par le Roya, une habitante se confie sur ce traumatisme

Ce n’est pas le 2 octobre que Marie-Grâce Frasca, 75 ans, redoute le plus, mais la veille. Cette habitante de Saint-Dalmas-de-Tende avait l’habitude d’aller plusieurs fois par semaine au cimetière, où neuf membres de sa famille étaient enterrés, mais le 1er octobre, date de son anniversaire, elle ne manquait pas d’aller y voir la sépulture de ses parents.



Mais ça, c’était avant que la Roya n’emporte 200 défunts du cimetière, dont tous ceux de sa famille, n’épargnant qu’une poignée de tombes.

Depuis, elle n’a pas pu retourner voir le désastre. "Je n’y suis plus allé depuis l’an dernier, témoigne la septuagénaire. Je vous parle, ça me prend à la gorge. Je sais que c’est juste là, on n’est pas loin du cimetière. Mais je n’y arrive pas. Le 1er octobre, il va falloir que j’y aille, mais je ne sais pas…"

Comment se recueillir, désormais? Les habitants sont perdus. "Tout Saint-Dalmas y avait un proche. Et à la Toussaint, on se retrouvait tous à la messe, même ceux qui ont quitté le village. Il y avait les vivants et les morts. Maintenant, il n’y a même plus les morts. C’est angoissant pour beaucoup de gens."

"On sait qu’il y a des ossements partout"

"Angoissant", Marie-Grâce le répète. "On sait qu’il y a des ossements partout dans la rivière. Ne pas savoir où sont mes parents, le fait qu’ils soient éparpillés, comme ça, c’est angoissant. Pour nous, la rivière est devenue un cimetière."

Comment passer à autre chose? La douleur est encore vive. Mais la proposition de l’État de faire des analyses ADN entre habitants et restes humains retrouvés ne plaît pas trop à Marie-Grâce et à son compagnon. "Ce n’est pas la peine de faire des recherches ADN: cela voudra dire qu’on trouvera pour les uns, pas pour les autres. Nous, on pense qu’il faut faire une grande stèle. Comme ça, on sera tous au même niveau."