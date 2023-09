Pour les réfugiés ukrainiens morts dans notre région, le casse-tête du rapatriement des corps

Ils furent parmi les premiers à arriver dans le Var. Le 6 mars 2022, soit dix jours à peine après le début de l’invasion de leur pays - l’Ukraine - par l’armée russe, Nadia, son mari, ses deux enfants et sa mère Valentina débarquaient à La Seyne-sur-Mer.

Un havre de paix, loin des bombes, des destructions, et de leur cortège de victimes. Une destination dont le choix ne doit rien au hasard: "on y a des amis de longue date. Quand on a décidé de fuir le pays, on a pensé naturellement à les rejoindre", répond Nadia, dont les grandes lunettes noires peinent à dissimuler ses yeux rougis.

L’impasse de la fosse commune

Nadia pleure sa maman. Valentina, "babouchka" âgée de 84 ans, est décédée la semaine dernière sur les bords de la Grande Bleue. Très loin de la mer Noire, qui borde son Ukraine natale.

En plus de la douleur liée à la disparition d’un être cher, Nadia est confrontée à une problématique à laquelle elle n’était pas préparée. "Le dernier vœu de ma maman était d’être enterrée en Ukraine. Je dois respecter ses dernières volontés", lâche-t-elle d’une voix lasse.

Désemparée, elle s’est alors adressée à Georges Zapolsky, responsable de la communauté orthodoxe de La Seyne-sur-Mer et, par ailleurs, membre de FaceOcean, l’association du navigateur Sébastien Destremau, qui a déjà effectué cinq voyages humanitaires en Ukraine.

"Nadia aurait pu faire enterrer sa mère à La Seyne-sur-Mer. Provisoirement. Puis rapatrier le corps en Ukraine, une fois la paix revenue. Comme ils le font pour les indigents, les services communaux de La Seyne-sur-Mer étaient prêts à prendre à leur charge les frais d’obsèques. Le problème, c’est qu’il aurait été impossible de récupérer plus tard la dépouille inhumée en fosse commune", expliquent d’une seule voix Georges et Sébastien.

La deuxième solution est l’incinération. "Mais ça coûte plus cher, 2.500 euros au minimum, et ne peut être pris en charge par la commune. Il y a une certaine rigidité administrative quand, à situation exceptionnelle, une réponse exceptionnelle serait souhaitable", regrette Georges Zapolsky.

Un cas appelé à se reproduire

C’est finalement l’option retenue par Nadia. "On n’est pas des indigents. En Ukraine, on vivait très bien. On a encore quelques économies et, avec l’aide de nos amis, on est prêt à faire cet effort financier pour incinérer ma maman". Nadia ne se plaint pas. Bien au contraire. Elle remercie la France pour tout ce qu’elle fait pour l’accueil des Ukrainiens.

"Maman a été deux fois à l’hôpital et a très bien été soignée", glisse-t-elle. Si elle consent à témoigner aujourd’hui c’est juste pour braquer les projecteurs sur une problématique qui n’a pas été anticipée pour les réfugiés: la mort et le retour des défunts dans leurs pays. "Avec tous les réfugiés qu’on accueille, on est face à un fait de société important", souligne Sébastien Destremau.

Valentina devrait finalement être incinérée ce jeudi. Ses cendres seront rapatriées dans les 40 jours et inhumées selon le rite orthodoxe dans son village natal situé à… une quinzaine de kilomètres de Donetsk occupé par les Russes. "Un voyage très périlleux", reconnaît Nadia, mais elle n’a pas vraiment le choix.