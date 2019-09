Mort de Jacques Chirac: les drapeaux de la mairie de Menton en berne

"C’est avec une grande tristesse que j’apprends ce jour le décès de Jacques Chirac, a réagi Jean Claude Guibal, également président de la Carf. Ce grand homme d’Etat, profondément républicain et humain, amoureux de la France et des Français, incarnait tout autant notre pays qu’une manière française de faire de la politique, avec cœur et esprit. Les drapeaux de l’Hôtel de Ville de Menton seront mis en berne dès aujourd’hui."

