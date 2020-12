Monaco a rendu hommage à Valéry Giscard d’Estaing

Il a fait partie de cette génération d’hommes qui ont fait du service à la nation, le cœur de leur vie », s’est souvenu l’ambassadeur de France, Laurent Stefanini, en prenant la parole mercredi matin pour un hommage au président Valéry Giscard d’Estaing, disparu le 2 décembre dernier.



Autour du prince Albert II, les plus hautes autorités de l’État étaient réunies à la Maison de France alors que, dans le pays voisin, une journée de deuil national était respectée en souvenir du Président à la tête du pays entre 1974 et 1981.



"N’oublions pas ce grand serviteur de l’État qui a fait du progrès humain et de la liberté, le fil conducteur de son existence", a souligné Laurent Stefanini, rappelant que le mandat de Valéry Giscard d’Estaing fut l’occasion de nombreux progrès dans l’évolution de la société française. "Cet héritage ne sera pas oublié et perdurera."