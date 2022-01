Moins de viande, plus de cuisine maison, promotions… Vos cinq astuces pour gérer votre budget alimentation face à la hausse des prix…

"[Je consomme] davantage de produits bruts comme les fruits, les légumes et les surgelés et moins de protéines « plaisir », c'est-à-dire, du poisson et de la viande de bonne qualité, raconte Océane, à Nice. Je bois l'eau du robinet plutôt que l'eau minérale en bouteille."

Plusieurs d’entre vous ont déclaré consommer moins de viande et de poisson. Les fruits et légumes, également, pâtissent de la baisse du pouvoir d’achat, au profit des pâtes, du riz et des produits surgelés.

A Toulon, Flavie confie : "J'ai drastiquement réduit les plaisirs : gâteaux, bonbons... plus de viande tous les jours non plus.... On n'achète que l'essentiel, et le minimum." Laetitia, dans le Var elle aussi, avoue : "On est devenus végétariens." Brigitte, à Carqueiranne, a la chance de pouvoir compter sur sa propre production : "On fait notre potager, je cuisine avec et congèle."

Joannie, à Vidauban, confie : "On a tendance à regarder les opérations anti-gaspillage ou les paniers to good to go" . Cette application gratuite liste les boutiques à côté de chez vous proposant des paniers avec les invendus à prix réduits en fin de journée.

Plusieurs associations et particuliers luttent contre le gaspillage alimentaire. Parmi eux, les “Eco-charlie” qui collectent trois fois par semaine des centaines de kilos de denrées dans les magasins et boulangeries . Des pages facebook faisant référence à leurs actions et proposant de les rejoindre existent dans différentes communes. Devenue célèbre pour cuisiner zéro déchets, la niçoise Stéphanie Faustin a publié un livre où elle prodigue des conseils .

#4 Comparer les enseignes et repérer les promotions

Marjorie, à Cabasse, confie : "Je fais un peu plus attention aux prix et aux promotions mais surtout je passe quasiment tous mes achats par ma coopérative qui me permet de mieux maîtriser mon budget et de récupérer du pouvoir d'achat."

Nombreux sont ceux qui se sont tournés vers les supermarchés discount, comme Denis, à Draguignan, qui explique n’acheter plus que les produits en promotion. D’autres, encore, évitent les marques et observent attentivement les étiquettes, et notamment, les prix au kilo, plus parlants que le prix des produits confectionnés.

Carine, à La Farlède, confie : "Je compare les prix au kilo, à l’unité et je me fixe un prix pour chaque aliment. Par exemple, pas plus de 0,20€ pour un yaourt." Geoffrey dans le Var, indique acheter, lui, certains produits en gros : "Comme par exemple le sac de riz de 20 kg au supermarché Asie". "Il faut acheter malin et parfois privilégier la marque distributeur au lieu de la grande marque car produits souvent similaires", ajoute Mélissa à Cannes.

Pour Laurie, au Luc, "faire ses courses par drive permet de raisonner ses achats et de contrôler son budget car les achats compulsifs sont moins fréquents". Virginie, à Nice, elle, confie : "On élabore des repas et on planifie sur une semaine les courses. J'utilise les promotions et seulement si elles sont nécessaires et réellement rentables. Enfin, j'utilise entre 5 et 10 euros de coupons de réductions par semaine, couplés à la carte de fidélité de mon enseigne, j'économise entre 12 et 25 euros pour un panier moyen de 100 euros toutes les semaines. Cela prend du temps mais c'est une vraie économie à la fin de l'année."