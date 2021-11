Mis en cause par "Balance ton bar", un célèbre établissement du Vieux-Nice réagit et annonce des mesures

Les témoignages se multiplient. Ouvert le 12 novembre dernier sur Instagram, le profil "Balance ton bar Nice" a déjà recueilli et publié de nombreux messages dénonçant des agressions sexuelles ou des témoignages de personnes racontant avoir été droguées à leur insu.

Parmi tous ces récits, trois mettent en cause le Bulldog Pub Pompeï, un des bars historiques du Vieux-Nice. Agressions sexuelles, intoxications subies et trous de mémoires inexpliqués, non-réaction des videurs et des autres clients... les témoignages anonymes sont accablants.

"Nous lui avons dit que nous avions 16 ans, il en avait vers les 25 et ça ne l'a pas arrêté. Il m'a touché les seins et les fesses jusqu'à ce que je lui attrape le bras pour l'arrêter. Malheureusement, s'il n'y avait eu que ça", peut-on notamment lire dans l'un des témoignages accusant le "Pompeï".