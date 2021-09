Mireille, 82 ans, non-vaccinée contre la Covid-19 : "c’était le parcours du combattant pour avoir le rendez-vous à domicile, j'ai laissé tomber"

Ni adepte du complot ni "anti vax" en révolte contre le système, Mireille est plutôt une paisible retraitée niçoise qui, à 82 ans, déroule d’une voix enjouée et avec des propos mesurés, ses raisons de ne pas être passée par la case vaccin jusqu’à présent.

"Je suis à jour de tous mes vaccins, par contre je ne me suis jamais fait vacciner contre la grippe banale. Je connais des gens qui l’ont très très mal supporté. Je préfère me prémunir avec l’homéopathie ou en cultivant mes défenses immunitaires à travers mon alimentation", débute-t-elle, sans pour autant faire l’apologie des médecines douces.

D’autres priorités de santé

Pour le vaccin anti-covid, ses motivations sont avant tout "personnelles". "Cette histoire de dose anti-grippe m’avait déjà échaudée... Pour la Covid, je me méfie de ces vaccins à géométrie variable. Avec le nouveau virus et ses variants, la flopée de vaccins nouvelles formules pour tenter de les juguler ne m’inspire pas confiance. Il n’y a qu’à constater les propos divergents à leur sujet et la baisse de leur efficacité... On nous parle de troisième dose... Je ne vais pas me faire piquer éternellement!", plaisante Mireille qui pourtant avait fait le premier pas...

Avant tout casanière

"Oui je m’étais inscrite pour faire le vaccin, le Janssen, celui en une seule dose et après on est tranquille! Mais comme c’était le parcours du combattant pour avoir le rendez-vous à domicile et que j’ai d’autres priorités de santé actuelles avec mon arthrose qui m’empêche de bien marcher, j’ai laissé tomber!", explique-t-elle à quelques jours d’une opération de la hanche.

Mireille n’ayant pas d’autres tracas de santé, elle dit également vouloir "laisser le vaccin à ceux qui en ont le plus besoin". "Je n’ai pas l’occasion de m’approcher de beaucoup d’autres personnes. Donc je ne voyais pas jusqu’ici l’urgence d’une vaccination...Ami (e) s, famille, etc., même si tout le monde est vacciné autour de moi, Je ne subis pas la pression de mon entourage. Le cinéma ou le théâtre ne me manquent pas trop non plus. Je suis assez casanière en fait... Ma seule distraction, c’est un restaurant le dimanche. Et dans ce cas, je fais un test pour y avoir accès", poursuit l’octogénaire qui prône avant tout les gestes barrières pour "bloquer la propagation de ces trouble-fêtes" de virus.

Confiante en l’avenir

Une fois remise sur pied, après son opération, Mireille promet toutefois de réviser ses positions. "Avec toutes les contraintes liées au pass sanitaire, je vais finir par être obligée. À condition que d’ici là, cela soit encore utile!", conclut-elle dans une pirouette, confiante dans l’amélioration de la situation sanitaire nationale.