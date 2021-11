Migrants à la rue: face à "une bombe à retardement", Vintimille veut rouvrir un centre d’accueil

Vintimille, sortie de l’autoroute, près de l’embouchure du fleuve Roya. Un parking vide face au cimetière communal. C’est ici que les associations humanitaires distribuent un repas quotidien, à 18h, aux migrants qui aspirent à passer en France. Bien loin de Calais, l’actuel épicentre de la crise migratoire en Europe. "Selon les jours, il y a de 50 à 200 personnes. Ceux qui partent sont remplacés par d’autres", témoigne Martine Landry, observatrice pour Amnesty International à Menton.

Ils sont probablement plus nombreux encore sous l’autopont voisin. Là, à l’abri des regards, les migrants dorment sur des cartons étalés à même le sol, dans des conditions de précarité extrême. Le sol terreux est jonché de lits de fortune, de vêtements, de déchets divers. Les regards sont las, les visages marqués. La situation n’est pas nouvelle. Mais elle s’est aggravée.

"La nuit, il fait trop froid, soupire Jomus, Sud-Soudanais de 22 ans. Les conditions sont très mauvaises. Et pourtant, c’est toujours mieux que dans mon pays..." Lui et ses camarades d’infortune "veulent aller en France". Mais tous ont déjà été "repoussés trois ou quatre fois".

Ville sous tension

En attendant de forcer à nouveau le destin, ils échouent ici, faute de structure d’accueil. Le Campo Roja a fermé fin juillet 2020. "Depuis, les personnes errent dans Vintimille, sur la plage ou sous l’autopont", déplore Martine Landry. Leur bouée de sauvetage: le collectif Cafi, qui regroupe Amnesty, la Cimade, Médecins du Monde, Médecins sans frontières et Secours catholique-Caritas.

Épuisée par des années de crise migratoire, Vintimille est une ville sous tension. "L’Europe nous laisse gérer le problème. Il y en a marre!", peste un commerçant qui souhaite rester anonyme. En septembre, ils étaient 200 à manifester pour demander des solutions d’urgence, face à une recrudescence de délits attribués aux migrants.

Face au cimetière, la distribution alimentaire est le théâtre de bagarres, dues aux passeurs qui viennent y faire leur "marché". Au cimetière, les visiteurs âgés croisent, guère rassurés, de jeunes hommes en quête d’une douche. À deux pas de là, un couple de retraités franco-italien s’émeut de cette situation. "On les voit suivre les rails vers la France. Ce sont de pauvres gars. Ils ont été bernés par les passeurs. Ça fait de la peine..."

Un terrain à l’étude

Christian Papini, directeur de la Caritas Vintimille, tente de loger "des familles qui viennent de Libye, d’Afghanistan, d’Érythrée, d’Ethiopie, du Mali, de Tunisie..." Il s’alarme du "désespoir" qui gagne la cité frontalière. "Avec la tempête, le Covid... La ville n’en peut plus." Ce jour-là, la Caritas a fourni des repas à 250 personnes, contre 700 en 2016, au plus fort de la crise migratoire. "Mais la situation est pire aujourd’hui. Ça devient une bombe à retardement!"

L’urgence? Rouvrir un centre d’accueil. "Le plus vite possible. Sinon, des gens vont continuer à mourir...", avertit Christian Papini. La Ville a fait une proposition en ce sens vendredi dernier. Le maire, Gaetano Scullino, veut utiliser un terrain dans la zone de la Mortola, près de la frontière et "loin des habitations du centre", selon Sanremo News. Il pourrait accueillir entre 100 et 150 migrants. Vintimille attend à présent le feu vert de Rome. Le temps presse.