Menton est-elle une ville propre? On vous dévoile les résultats de notre enquête

La propreté urbaine participe au bien vivre d’une ville. Et plus la population est importante, plus la fréquentation touristique est haute, plus il y a de déchets qui s’accumulent dans nos poubelles… et sur la voie publique. Face à cette problématique, que font les mairies? Quelle part les citoyens prennent-ils à l’entretien et au respect de leur environnement? Quels sont les points noirs et les solutions à apporter pour mieux vivre, ensemble?

Ces questions ont été posées dans le cadre d’une enquête auprès des lecteurs de Nice-Matin et Var-Matin habitant des grands bassins de vie. À l’est des Alpes-Maritimes, 200 personnes déclarant vivre à Menton, Roquebrune-Cap-Martin et Beausoleil ont répondu à notre questionnaire. Sur cet échantillon, seules 1 % d’entre elles ont estimé vivre dans une ville "très propre".

Des efforts attendus à Menton et Beausoleil

Globalement, les sondés estiment qu’il y a des efforts à faire. 44,2 % d’entre eux jugent leur ville "peu propre", voire "pas du tout propre" pour 19,4 %.

La majorité de mécontents sont originaires de Beausoleil et Menton. Les premiers pointent principalement du doigt la saleté du centre-ville et du quartier Moneghetti. Les seconds s’attardent davantage sur le Careï, le Borrigo et le Bastion.

Plus tempérés, deux-tiers des Roquebrunois et une cinquantaine de Mentonnais estiment quant à eux que leur commune est "assez propre".

Le top 3 des déchets

Mais de quelles saletés parle-t-on exactement ? Les sondés avaient le choix entre huit catégories. Plusieurs réponses étaient possibles. Sans surprise, trois déchets caracolent en tête de classement. Il s’agit des déjections canines (85,9 %), des mégots (69,9 %) et des papiers et emballages (66 %).

D’ailleurs, dans la liste des points noirs à traiter en priorité, la problématique des déchets canins revient quasi-systématiquement. La solution préconisée est simple : il faut plus de fermeté à l’égard des propriétaires qui ne ramassent pas.

Plus de sanctions et de poubelles demandées

86,9 % des personnes interrogées estiment que les incivilités liées à la propreté urbaine ne sont pas suffisamment sanctionnées. Elles souhaitent davantage de contrôles et de verbalisations, surtout.

Parallèlement, elles demandent l’augmentation du nombre de poubelles dans leur commune. 66 % d’entre elles estiment qu’il n’y a pas assez de corbeilles à papiers dans les rues et 53 % voudraient davantage de containers dédiés au tri pour améliorer leur cadre de vie.