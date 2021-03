MAKING-OF. Dans les coulisses de notre dossier, “SOS petits commerces”

Au niveau micro-local, Gaelle s'est particulièrement intéressée au quartier de Saint-Isidore, à Nice. Un secteur singulier, à l'ambiance de village et où les bouleversements urbanistiques font loi depuis quelques années. D'ici deux ans, près d'un millier de nouveaux logements y auront été livrés. Au pied de chaque immeuble: des cellules commerciales. Si ici, politiquement, on n'impose aucune stratégie, on tient, en revanche, à ce que le commerce de proximité soit adapté à l'afflux de population.

Mais voilà, le foncier flambe et les "petits" ont bien du mal à faire leur place. On parle de 350 à 450 euros le mètre carrés, dans une zone périphérique... Certains mastodontes parviennent à se positionner... banques, assurances. Les autres? Ils doivent trouver des formules, des idées. Le pizzaïolo a trouvé un lopin de terre à aménager. La fleuriste et le vétérinaire - déjà présents dans le quartier - ont partagé un local. Le restaurant asiatique fait un pari, misant sur la qualité de ce qu'il produit à quelques encablures, à Carros, depuis trois ans.

Leur secret, c'est l'inventivité, la volonté... et un comité de quartier très actif. A sa tête, Maurice Tornési, secondé par Christophe Arione. Ils se battent pour le stationnement, l'embellissement, pour accompagner tout ceux qui voudraient y développer une action... Ils sont le lien entre municipalité, commerçants et habitants. Se fédérer: c'est véritablement une des clés de leur succès.