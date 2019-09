Majeur ou mineur? D'un département à l'autre, la roulette russe pour les jeunes migrants

Si les réévaluations sont légales, elles doivent rester exceptionnelles et se limiter aux cas où "la première évaluation est manifestement insuffisante", rappelle le ministère de la Justice.

Or, dénoncent associations et défenseurs des droits fondamentaux, nombre de départements exploitent à l'excès cette zone grise pour évincer des MNA d'une prise en charge évaluée à 2 milliards d'euros par an.

"Complètement fou"

"Certains départements réexaminent systématiquement, ce qui n'est pas normal", peste Corinne Torre, responsable France chez Médecins sans frontières, qui a ouvert un centre dédié aux MNA en Seine-Saint-Denis.

Pour elle, ces jeunes se retrouvent dans des "situations kafkaïennes" après des évaluations lors desquelles "on fait tout pour prouver leur majorité". C'est pourquoi l'ONG propose une assistance juridique qui a permis à 55% des MNA suivis de retrouver leur minorité après recours devant le juge des enfants. Plusieurs centaines de saisines sont en cours, précise Corinne Torre.

Le recours au fichier biométrique pose par ailleurs un problème fondamental: "Visabio peut contenir des jeunes vraiment mineurs mais qui se sont déclarés majeurs pour obtenir leur visa" dans le pays d'origine, soupire Dominique Versini, adjointe à la maire de Paris en charge des questions migratoires.

Paris, comme plusieurs autres départements, a décidé de ne pas appliquer ce décret pour des questions morales, souligne-t-elle. "Certains départements vont contester l'évaluation qui a pourtant été validée par le parquet de Paris. C'est complètement fou."