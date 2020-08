L'Unesco promet une aide "considérable" pour sauver l'éducation et le patrimoine culturel au Liban

"La première, dans l'immédiat, sera une réunion de la Coalition mondiale pour l'éducation consacrée au Liban", a indiqué à l'AFP Mme Azoulay, lors d'une tournée dans les quartiers sinistrés de la capitale libanaise, notamment une école lourdement endommagée par l'explosion du 4 août.

"C'est un ensemble de partenaires que nous avons réunis à l'occasion de la pandémie du Covid-19 pour aider à l'enseignement à distance (...) Il faut absolument que le pays soit plus préparé à cette question", a-t-elle ajouté.

Selon l'organisation des Nations unies pour la culture et l'éducation (Unesco), environ 160 écoles ont été détruites ou endommagées par l'explosion, qui a fait plus de 180 morts et dévasté des quartiers entiers de Beyrouth le 4 août.

La directrice de l'Unesco a indiqué qu'au moins 85.000 enfants avaient été directement touchés par les destructions.