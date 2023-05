"Lui et sa haine ne sont définitivement pas les bienvenus": Christian Estrosi réagit à l'annonce de la venue de Dieudonné à Nice

"Lui et sa haine ne sont définitivement pas les bienvenus". Comme on pouvait s'y attendre, le maire de Nice a vivement réagi à l'annonce de la venue ce samedi 27 mai à Nice de Dieudonné.

L'humoriste controversé a annoncé sur site Internet une représentation ce week-end à Nice, dans un lieu tenu secret pour le moment. Il prévoit d'y jouer son nouveau spectacle "Foutu pour foutu".

"Je prendrai toutes les mesures et précautions nécessaires pour empêcher Dieudonné, déjà condamné pour des propos antisémites, de se produire à Nice, a écrit le maire de Nice sur Twitter. Ce genre de discours et de personnages n’ont et n’auront jamais leur place dans notre ville."

Christian Estrosi en appelle aussi au Préfet

Christian Estrosi demande également au préfet des Alpes-Maritimes de "prendre toutes les mesures qui permettront d’empêcher Dieudonné de se produire à Nice."

Les représentations de Dieudonné à Nice ont toujours donné lieu à de vives polémiques avec Christian Estrosi. En 2018, le maire de Nice avait confié qu'il "s'opposerait toujours à sa venue" dans la ville.

A plusieurs reprises, Christian Estrosi a effectivement empêché, ou tenté d'empêcher Dieudonné de se produire à Nice. "Dieudonné, depuis bien longtemps, n'est plus un artiste. Engagé politiquement de manière nauséabonde, il s'illustre systématiquement par la provocation et l'incitation à la haine", justifiait-il en 2018 dans Nice-Matin.