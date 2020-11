L'ONG monégasque Peace and Sport lance une application mobile contre les conflits

Marlène Harnois: "La plus belle victoire est de donner la possibilité de rêver"

Elle était le rayon de soleil de la délégation française aux JO de Londres, en 2012, dont elle revint "bronzée" en taekwondo.

Elle est surtout une dame de cœur et Championne de la Paix depuis 2016.

Une ambassadrice qui mesure plus que quiconque comment le sport peut abattre les frontières entre ethnies et ériger des êtres en héros, en exemple.

Si la crise sanitaire a mis en pause les interactions humaines, l’appli "Peace and Sport x MyCoach" dispose d’un passeport sanitaire que Marlène Harnois veut mettre à profit pour "faire un monitoring le plus efficace du public, déployer nos programmes plus efficacement et s’adapter à la période actuelle".

Une quête de l’universalisme qu’elle compare volontiers à celle de l’olympisme. "En tant que championne, j’ai des responsabilités. Le sport m’a permis de réaliser mon rêve le plus cher, le rêve olympique, et je me dois de le rendre au plus grand nombre. La plus belle victoire est de donner la possibilité de rêver ou se développer, c’est plus riche de sens."

Portée par les valeurs de respect et de courage propres aux arts martiaux, Marlène mesure chaque jour "l’impact positif" du partage d’expériences.

Parfois tout démarre même fortuitement, comme "au hasard d’un séjour humanitaire". De là naîtra une collaboration et une amitié avec les athlètes ivoiriens Cheick Cissé et Ruth Gbagbi. Le premier médaillé d’or et la première femme médaillée olympique de la Côte d’Ivoire, à Rio, en 2016.

"L’impact de sa médaille a été énorme en termes d’émancipation des femmes et d’égalité des sexes. On ne peut qu’espérer d’autres belles histoires comme celles-ci", sourit Marlène, qui fait sienne la phrase de Mandela, "Le sport a le pouvoir de changer le monde".

Plus qu’un adage, une réalité pour celle qui a côtoyé Jean-Baptiste Alaize, rescapé du génocide rwandais, à l’Insep; et vu Didier Drogba, désormais vice-président de Peace and Sport, écouté par le peuple ivoirien lorsqu’il appelait à l’arrêt des conflits politiques, en 2010, "pour éviter toute confrontation dans la rue".

Le digne représentant d’une ONG qui mobilise toujours plus de champions.

"Peace and Sport est le leader mondial et ils veulent tous rentrer. Tous sont animés par ses valeurs et l’envie de transmettre leur passion."

Éduquer partout, y compris à Monaco. "Ce n’est pas la même jeunesse partout mais c’est à chaque fois un atout indispensable, une chance pour ces jeunes d’échanger avec des champions."