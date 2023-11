Quelles sont les différentes mesures prises à l’étranger pour lutter contre le tabac?

Prix du paquet de cigarettes augmenté, liste des lieux non-fumeurs élargie... Si le gouvernement vient de dévoiler les principales mesures de son plan anti-tabac 2023-2027, d’autres pays ont déjà pris différentes décisions pour lutter contre la consommation de cigarettes. Tour du monde, en 80 secondes.

Il y a un an, la Nouvelle-Zélande s’est lancée le défi de devenir un pays sans tabac d’ici 2025. Y parviendra-t-elle? En attendant, c’est le premier pays au monde à avoir adopté une loi mettant en place une augmentation annuelle de l’âge légal pour fumer. Autrement dit, les personnes nées le 1er janvier 2009 ou après cette date ne pourront pas acheter de cigarettes à l’avenir.

Interdire la cigarette à la prochaine génération: c’est aussi ce que souhaite instaurer l’Angleterre. Début octobre, le Premier ministre Rishi Sunak a tenu un discours en ce sens au congrès du parti conservateur, à Manchester. "Je propose qu’à l’avenir nous augmentions l’âge (légal) pour fumer d’un an chaque année, a annoncé le chef du gouvernement anglais, à cette occasion. (...) Cela signifie qu’un jeune de 14 ans aujourd’hui ne se verra jamais vendre légalement une cigarette".

Interdit de fumer en extérieur à Milan

En janvier dernier, l’Italie a également renforcé ses mesures anti-tabac, qui s’appliquent de la même façon au vapotage. Notamment, l’interdiction de fumoirs intérieurs et l’extension d’interdiction de fumer à l’air libre "dans des lieux fréquentés par des mineurs et des femmes enceintes". À Milan, il était déjà interdit de fumer en extérieur dans les lieux publics, comme les parcs, les stades, les arrêts de bus et parfois même les cimetières depuis 2021. Quand cela est permis, les fumeurs doivent dorénavant respecter une distance de 10mètres avec les autres personnes.

Plus au nord, la Suède a mis en place des dispositifs similaires dès 2019, avec interdiction formelle de fumer sur les quais, aux abribus, autour des gares, sur les marchés, devant les stades de foot ou autres installations sportives, aux abords des terrains de jeux ou encore près des écoles.

Interdit de fumer dans certains appartements aux Etats-Unis

Autre pays fréquemment cité en matière de la lutte contre le tabagisme: les États-Unis, où les lois varient selon les États fédéraux. À New York comme dans certaines autres grandes villes, certains syndics interdisent de fumer dans les appartements. Au Texas, en Ohio et dans l’État de Washington, impossible d’allumer une cigarette à moins de 6mètres de son lieu de travail.

De son côté, le gouvernement allemand envisageait cet été d’introduire une interdiction de fumer en voiture en présence d’enfants ou de femmes enceintes. En France, c’est déjà le cas pour les mineurs. Avec 135 euros d’amende en cas d’infraction.