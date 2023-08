Logement social: Pourquoi Cap-d’Ail fait figure d'exception

"Je ne réponds à aucune sollicitation"

À Cap-d’Ail, comme ailleurs en France, pour obtenir un logement social, il faut en faire la demande et ne pas dépasser un revenu maximum. Ce montant dépend du nombre de personnes à loger et de la localisation du logement.

Quels sont les profils prioritaires pour les logements sociaux à Cap-d’Ail ?

En règle générale, sont prioritaires les personnes expulsées de leur logement sans relogement, les personnes hébergées, les personnes handicapées, les familles nombreuses, les femmes enceintes, les chefs de famille monoparentale ou les jeunes à la recherche d’un premier logement, les personnes avec un nouvel emploi. C’est ce que nous dit la loi et nous la respectons. De notre côté, nous appuyons aussi les dossiers concernant des familles qui habitent à Cap-d’Ail et qui s’agrandissent ainsi que les travailleurs de la commune. Tout comme les travailleurs mutés à Cap-d’Ail. Ici, les personnes qui occupent des logements sociaux sont essentiellement des familles, mais aussi des enfants de Cap-d’Ail travaillant à Monaco et alentour. Et nous jonglons avec cette problématique, celle d’avoir très peu de rotations.

Qui choisit les locataires ?

La commission d’attribution est composée d’un tiers de représentants du bailleur, (y compris un représentant des locataires), d’un autre tiers de représentants de la mairie et d’un dernier tiers de représentants de l’État, la commission se réunissant à intervalles réguliers. Elle examine à chaque commission trois dossiers répondant aux critères pour chaque logement disponible. La subvention que nous accordons aux bailleurs nous permet aussi d’avoir un poids dans le choix.

Qui attribue les logements sociaux dans votre commune ?

La commission attribue nominativement chaque logement locatif. Le décret du 15 février 2011 précise que la commission peut classer les candidats par ordre de priorité. À chaque commission, je mets un point d’honneur à ce que cette dotation soit la plus juste possible et je ne réponds à aucune sollicitation. Même si elles sont nombreuses et qu’elles existent.