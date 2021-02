L'odyssée d'Arras devenue, en cinq ans, un modèle en matière de petit commerce

#Régulation des loyers C’est grâce à son partenariat avec le cabinet Bérénice que la commune d’Arras a pu s’attaquer à un nœud de la politique de la ville et un vrai problème pour la pérennisation du commerce, d’autant plus en période covid où les activités fonctionnent pas à-coups : le montant des loyers, "très élevés sur la commune". Plusieurs dispositifs ont été mis en place à différentes échelles. Au niveau de la commune déjà. "Nous avons cherché à promouvoir des projets locaux et innovants, comme la microbrasserie L’ARRAS’IN ou encore la boutique LIGNE M, concept de vêtements éthiques créés sur-mesure, parfois localisés dans des périmètres à redynamiser, notamment à travers un dispositif "Innovation et commerce", qui permet l’octroi d’une subvention de 3000 euros pour le paiement des premiers loyers." Quatre dossiers par an sont éligibles. La Communauté Urbaine d’Arras (CUA) a aussi mis en place une aide au loyer : "L’objectif étant une baisse des loyers sur le moyen terme avec une diminution de 10% du loyer sur 1 an". De longs pourparlers ont été engagés avec les propriétaires pour leur faire comprendre que des loyers raisonnables permettent aussi de pérenniser dans le temps les commerces en place. L'un des problèmes de la ville réside dans le fait que dans le centre, il n'est pas possible de réaliser des accès séparés entre le rez-de-chaussé et les étages. Ce faisant, l'étage ne peut pas être loué indépendamment . "Le loyer de l'immeuble repose au final uniquement sur la partie commerce, souligne la ville d'Arras. Beaucoup de travail reste à faire même si plusieurs d’entre eux ont su entendre raison à force de ténacité, de négociation et de pédagogie !" Depuis la mise en place du programme Action coeur de ville, la mairie "incite les propriétaires à créer des accès à l'étage pour leur permettre de louer des logements aux étages des commerces. Elle essaie également si deux immeubles sont vides de travailler sur la réalisation d'un accès commun pour optimiser les niveaux d'occupation. Malgré tout, il s’agit de la gestion de propriétés privées sur lesquelles la ville n’a pas de véritable pouvoir". Toujours dans ce sens, et pour contrer "l’immobilisme de certains propriétaires quant à la location de leurs biens", la ville a voté, en 2019, une taxe annuelle sur les friches commerciales. Entrée en vigueur en 2008, cet impôt facultatif peut être appliqué à certains biens inexploités afin d’inciter les propriétaires à les louer dans le cadre de la stratégie de développement économique des territoires pour lutter contre la vacance commerciale. Mais sur le sujet, la mairie estime que le recul n’est pas encore suffisant. "En fonction de la réussite de ces leviers, d’autres pistes pourront être explorées notamment via des outils plus coercitifs par exemple."