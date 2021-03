LIVE. Les Alpes-Maritimes à nouveau confinées totalement, suivez avec nous la conférence de presse de Jean Castex et Olivier Véran

La question n'est donc plus de savoir si certaines régions seront confinées mais sous quelle forme prendra ce nouveau confinement, un an après le début de la crise sanitaire. Ce jeudi 18 mars, le Premier ministre, Jean Castex et Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé tiennent une conférence de presse pour faire le point sur l'épidémie et sans trop de surprise, annoncer de nouvelles mesures restrictives.

Des mesures dont le but est de "freiner" l'épidémie de coronavirus, après la flambée subite du nombre de contaminations et d'admissions en réanimation, ces derniers jours en Île de France. Dans les Hauts-de-France, la situation évolue mais très peu. Quant aux Alpes-Maritimes, soumis au même régime que les Hauts-de-France avec un couvre-feu à 18h et un confinement le week-end, il est très difficile de savoir si de nouvelles mesures seront mises en place ou si le confinement partiel se poursuivra.