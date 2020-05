LIVE. Déconfinement, jour 18: Edouard Philippe dévoile l'acte 2, plus de 100.000 morts aux Etats-Unis... Suivez l'évolution de la situation du coronavirus avec nous

Sous forte pression pour desserrer l'étau, Edouard Philippe et son gouvernement présentent l'acte II du déconfinement ce jeudi après-midi, avec des assouplissements attendus à partir du 2 juin au vu d'une situation sanitaire encourageante.

Les mesures seront tranchées dans la matinée en Conseil de Défense, après un premier déverrouillage le 11 mai, avec en ligne de mire la relance de l'activité économique. Le tout sera présenté à 17 heures par Edouard Philippe et plusieurs ministres.

Des annonces d'autant plus attendues que les conditions sanitaires s'améliorent, avec un reflux continu du nombre de malades graves en réanimation (1.501 mercredi, soit 54 de moins que la veille).

Depuis début mars, le virus a tué 28.596 personnes (+66 en 24 heures), dont près de la moitié résidaient en Ehpad et autres établissements.

Dans les Alpes-maritimes et le Var, on dénombre 470 décès (dont 227 résidaient en Ehpad).

8h57. Logement ancien: la hausse des prix accélère au 1er trimestre

Les ventes de logements anciens se sont maintenues à un niveau élevé au premier trimestre en France et la hausse des prix s'est accélérée, malgré le début du confinement face au coronavirus, montrent jeudi les chiffres établis par l'Insee et les notaires. Sur le premier trimestre, les prix ont progressé en moyenne de 5% par rapport à un an plus tôt, une évolution plus marquée qu'en 2019. Les ventes, elles, se sont maintenues au-dessus du seuil du million passé l'an dernier, à 1,04 million à fin mars, malgré un léger ralentissement.