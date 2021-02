LIVE. Confinement le week-end, masque obligatoire partout... quelles nouvelles mesures pour endiguer la Covid-19 dans les Alpes-Maritimes?

Confinement le week-end? Port du masque généralisé à toutes les communes des Alpes-Maritimes? Le gouvernement devait annoncer ce lundi un durcissement des mesures dans le département pour endiguer la flambée de l'épidémie de la Covid-19.

Dimanche, le maire de Nice a évoqué "une situation catastrophique" dans les Alpes-Maritimes. "Réanimation proche de la saturation et déprogrammation d'opérations lourdes au CHU de Nice", a tweeté Christian Estrosi. Et d'enchaîner: "On ne peut plus attendre".

