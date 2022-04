"L'inflation va se poursuivre pendant plusieurs mois", estime Emily Mayer, experte en "produits grande consommation"

À quel niveau se situe l’inflation?

Au 31 mars 2022 versus 31 mars 2021, l’inflation moyenne est de 1,5%. Sur 300 catégories de produits que l’on trouve dans les rayons, 80% sont en inflation, 20% en déflation. Ces derniers sont relatifs à l’entretien et à l’hygiène, comme les produits de lave-vaisselle en baisse de 4%, le gel douche en baisse de 3,1%. La partie la plus inflationniste ce sont les pâtes à base de blé dur au rayon épicerie.

Elles ont augmenté de 13,4%. C’est une répercussion de la sécheresse qui a sévi au Canada et à la perte de récolte. Ensuite viennent les huiles (+7,4%), la farine (+7,1%), le café (+4,5%), le sucre (+4,2%), le beurre (+3,9%), les œufs (+3,3%), le lait (+2,3%).

Est-ce que cette inflation va se poursuivre?

Oui, parce que ce sont des relevés de mars. Nous sommes trois semaines après les négociations commerciales, le moment où les distributeurs négocient avec les producteurs et industriels, et les nouveaux prix ne sont déjà pas satisfaisants. On pense qu’en avril, on sera à +3% d’inflation, hors crise en Ukraine. Les négociations vont se rouvrir et on imagine qu’on pourrait monter à +5% pour les produits de grande consommation. Globalement, ça va monter crescendo, l’inflation va se maintenir plusieurs mois.

Le conflit en Ukraine n’est pas terminé, les terres sont abîmées, les outils à l’arrêt, la production de blé va baisser. Il y a aussi les aléas climatiques qu’on ne maîtrise pas, cela fait peser des incertitudes assez fortes. On commence aussi à avoir un sujet sur les œufs. Entre l’Ukraine, qui en produit beaucoup, et la grippe aviaire, à cause de laquelle on a tué 10 millions de volailles en France, leur prix va augmenter par un phénomène de rareté.

Comment les consommateurs réagissent-ils?

Les Français ont deux voies pour agir: réduire les quantités qu’ils achètent mais ce n’est pas un levier énorme, par le passé on a vu que là où les gens sacrifient des achats c’est sur l’hygiène, la beauté, les confiseries, biscuits et produits cuisinés; l’autre moyen c’est acheter moins cher: dans les circuits plus discount, les marques de distributeurs. Les premiers prix sont très dynamiques, leurs ventes progressent fort. Les gens se tournent vers l’entrée de gamme pour les pâtes, le beurre, le lait.

Y a-t-il une baisse du ticket moyen?

Oui, parce que l’an dernier, à la même époque en mars, la restauration était fermée et les gens se reportaient sur les grandes surfaces. Ce n’est donc pas un sujet en relation avec l’inflation mars 2022 versus mars 2021.

Certains consommateurs font-ils des stocks en prévision des hausses futures?

En effet, sur la farine et l’huile on a plus de 50% de volumes en plus sans raison objective. Cela crée des ruptures dans les rayons, un peu comme avant le premier confinement. Les gens ont peur de difficultés d’approvisionnement et que les prix grimpent de manière déraisonnée.

Comment la grande distribution s’adapte-t-elle à l’inflation, quelles stratégies met-elle en place et lesquelles sont payantes?

Son rôle est de négocier avec les industriels pour amortir l’inflation. Les grandes enseignes étalent les hausses sur différents types de produits, poussent leurs marques distributeurs et leurs premiers prix pour modérer la fuite vers des circuits discount.

Elles font aussi de la promotion (lessive, couches) et certaines proposent des systèmes d’abonnement où, en échange de quelques euros de cotisation, vous avez un rabais sur les produits de marque distributeur. Ces derniers mois, on voit aussi l’effet des corners "antigaspi", des produits avec des dates limite de consommation courtes.

Les magasins discount bénéficient-ils d’un report de clientèle?

Ils vont bien mais c’est antérieur à la poussée de l’inflation. Depuis plusieurs mois, Lidl, Aldi, se portent bien car ils sont attractifs au niveau des prix et ils ont travaillé sur leur image qualité. Plus l’inflation va monter, plus ils vont gagner en intérêt.

Et les producteurs?

Il y a une nécessité absolue pour les éleveurs de voir leurs prix relevés car leurs coûts de production ont fortement augmenté.