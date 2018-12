"L’heure de la reconstruction pour les chrétiens de Mossoul" d'après Monseigneur Gollnisch

Que deviennent les chrétiens d’Orient? Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur général de l’Œuvre d’Orient depuis 2010, et vicaire général de l’Ordinariat des catholiques orientaux en France depuis 2014, vient de donner une conférence à Monaco pour expliquer combien la vie reste rude, notamment en Syrie et en Irak. Des pays où la paix est à retrouver, où tout est à reconstruire, y compris la confiance qui doit être rétablie.

La situation des chrétiens d’Orient est moins médiatisée aujourd’hui. Que s’est-il passé en Irak pour cette communauté séculaire?

En Irak, il y a trois groupes: des Arabes qui sont musulmans chiites ou des musulmans sunnites, des Kurdes et des chrétiens. Il y a un peu plus de deux ans, l’État islamique, Daech, s’était emparé de Mossoul, la deuxième ville du pays, et s’est rendu coupable d’actes d’une cruauté inimaginable contre les...