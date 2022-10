L'ex-chancelière allemande Angela Merkel reçoit le prix Nansen de l'ONU pour les réfugiés

Rappelant que l'Allemagne a accueilli plus de 1,2 million de réfugiés et demandeurs d'asile en 2015 et 2016, au pic de la crise des migrants notamment alimentée par la guerre en Syrie, le comité de sélection du HCR a loué "le leadership, le courage et la compassion" de l'ex-chancelière.

A l'époque, Mme Merkel, qui a dirigé l'Allemagne pendant 16 ans, avait jugé que la situation "est un test pour nos valeurs européennes comme rarement auparavant", pointant "un impératif humanitaire".

L'agence de l'ONU souligne comment elle avait appelé ses concitoyens à rejeter le nationalisme qui crée des divisions, les exhortant à se montrer "compatissants et ouverts d'esprit".

Le chef du HCR, Filippo Grandi, a salué la détermination de l'ancienne dirigeante à protéger les demandeurs d'asile et défendre les droits humains et les principes humanitaires.

"En aidant plus d'un million de réfugiés à survivre et se reconstruire, Angela Merkel a montré un grand courage moral et politique", a déclaré M. Grandi dans un communiqué. "C'était un vrai leadership faisant appel à notre compassion à tous, restant ferme face à ceux qui prêchaient la peur et la discrimination".

"Elle a montré ce qui peut être accompli lorsque les politiciens suivent la bonne ligne de conduite et œuvrent à trouver des solutions aux défis mondiaux plutôt que de simplement en transférer la responsabilité à d'autres", a ajouté M. Grandi.

Le comité de sélection a estimé qu'en plus de protéger des personnes fuyant la guerre, Mme Merkel était la force motrice derrière les efforts collectifs allemands pour recevoir et intégrer les réfugiés.

Le prix Nansen, attribué chaque année, a été créé en 1954 en l'honneur du premier Haut Commissaire de l'ONU aux réfugiés, l'explorateur arctique norvégien et humanitaire Fridtjof Nansen (1861-1930), pour récompenser des accomplissements exceptionnels dans le domaine humanitaire.

Il honore des individus, des groupes ou des organisations qui sont allés bien au-delà de ce qu'exige leur tâche normale pour protéger des réfugiés, déplacés et apatrides.

100 millions de réfugiés

Angela Merkel recevra son prix et les 150.000 dollars (151.500 euros) qui l'accompagnent lors d'une cérémonie à Genève (Suisse) le 10 octobre.

Quatre autres lauréats régionaux seront également à l'honneur, recevant chacun 50.000 dollars (50.600 euros).

Parmi eux figure Nagham Hasan, un gynécologue irakien qui a apporté une aide médicale et psychosociale à des filles et femmes yazidies ayant survécu à l'esclavage, aux viols et d'autres violences lorsqu'elles étaient aux mains de groupes jihadistes dans le nord de l'Irak.

Egalement sur la liste, la brigade de pompiers de Mbera, en Mauritanie, composée intégralement de réfugiés, qui a éteint plus de 100 feux de brousse et planté des milliers d'arbres.

Meikswe Myanmar, une organisation humanitaire qui aide les déplacés internes et d'autres personnes dans le besoin en Birmanie, plongée dans le chaos depuis un putsch en février 2021, recevra elle aussi un prix, ainsi que Vincenta Gonzalez, qui a créé une coopérative de cacao au Costa Rica pour aider les réfugiés et des femmes costaricaines qui les hébergent, dont des survivantes de violences domestiques.

Déplorant que le nombre de déplacés forcés ait dépassé les 100 millions de personnes pour la première fois cette année, le HCR a souligné dans son communiqué qu'il est "essentiel que le public conserve sa compassion envers ceux qui sont forcés de fuir leurs foyers".

Cette année marque le centenaire de l'attribution du prix Nobel de la paix à Fridtjof Nansen, en 1922, pour ses efforts pour rapatrier les prisonniers de guerre et protéger les millions de réfugiés déplacés par la guerre, les révolutions et l'effondrement des empires russe, ottoman et austro-hongrois.

2022 est aussi le centenaire de la création du passeport Nansen, un document d'identité pour les réfugiés qui leur permet de traverser les frontières pour chercher du travail, selon le HCR.