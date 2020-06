Les violences conjugales ont-elles augmenté pendant le confinement à Monaco?

C’était l’une des plus grandes craintes du confinement.

Que le huis clos pèse tant sur le moral que les tensions grimpent et les coups pleuvent dans les foyers. "Quand on a appris le confinement, on s’est dit que certaines situations allaient exploser, que ce n’était pas possible autrement", concède Véronique Segui-Charlot, chef de division à la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales (DASO).

Alors, oui, des coups pleuvent toujours en toute impunité à Monaco. Comme ailleurs.

Mais les efforts combinés de l’État, des associations, de la justice, de la police et du Comité pour la promotion et la protection des droits des Femmes semblent payer.

Petit à petit, les tabous s’effritent. Les victimes brisent le silence. Les témoins parlent. Jusqu’à faire trembler les bourreaux ?

S’il faudra plus de recul pour mesurer réellement l’impact du confinement sur les violences faites aux femmes, les premiers indicateurs dressent un tableau moins noir que ce que l’on pouvait craindre à Monaco.

"On n’est jamais à l’abri"

D’un point de vue statistique, aucune plainte n’a été enregistrée par la Sûreté publique durant le confinement et le Parquet étudie trois dénonciations de faits. "On a eu finalement assez peu de signalements. Il n’y a pas eu de recrudescence des violences, se félicite la déléguée interministérielle pour les droits des Femmes, Céline Cottalorda. À l’heure d’aujourd’hui, la situation semble apaisée et calme. Bien sûr, on n’est jamais à l’abri, soit qu’il y ait des situations pas déclarées et qui existent, soit que des situations se déclarent dans le futur."