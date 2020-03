Les stations de ski ferment ce dimanche à 17 heures

Et très probablement jusqu'à la fin de la saison.

Auron, Isola 2000, Valberg... le département des Alpes-Maritimes et la Métropole Nice Côte d'Azur, d'un commun accord, ont décidé ce samedi soir de boucler services et équipements, tout en laissant aux amateurs de ski et de snowboard la possibilité de profiter d'une toute dernière journée.