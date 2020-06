Les salariés monégasques invités à passer un test Covid dès mardi

À ce jour, 16.200 résidents de la Principauté, soit 43% de la population, ont passé le Trod (Test rapide d’orientation diagnostic), à l’espace Léo-Ferré et au Grimaldi Forum. Et c’est sans compter les tests réalisés sur une série de catégories (Sûreté publique, les pompiers, carabiniers, personnels de l’Éducation nationale) testées par ailleurs et non encore comptabilisées dans les statistiques – pour ceux qui résident à Monaco.



Les retardataires peuvent toujours se rendre librement au Grimaldi Forum dès mardi, aux heures d’ouverture.



Pour mémoire, ce test sérologique, gratuit, analyse une goutte de sang en quelques minutes, et indique si le patient a été en contact avec le virus.

Sur les 16.200 habitants testés, 2,7% des Trod se sont avérés positifs. Une prise de sang complémentaire leur a été proposée, et, en cas de confirmation de la positivité, un test nasal (PCR).



Aujourd’hui, la campagne de testing entre dans une nouvelle phase. Le gouvernement princier, en effet, démarre le dépistage des personnes qui travaillent en Principauté (employés du secteur privé, fonctionnaires et agents de l’État, travailleurs indépendants). Soit une population de 50.000 personnes. Les tests, tout aussi gratuits, se déroulent entre 7h30 et 18h sur le seul site du Grimaldi Forum.



Il faut savoir que le dépistage est volontaire et confidentiel : les résultats ne sont communiqués qu’à la personne testée.



L’accueil des travailleurs se fait par ordre alphabétique. Ce mardi 2 juin, il s’agit des noms de famille commençant par les lettres A et B, soit environ 6.000 personnes.



À noter enfin que les enfants vivant à Monaco, âgés de moins de 5 ans, pourront bénéficier d’un dépistage Covid-19 ce mercredi 3 juin, de 13h30 à 18h, sur le site du Grimaldi Forum.



Dans un communiqué, "le gouvernement princier encourage un maximum de personnes à se faire tester". Tout comme le prince Albert II l’avait fait dans nos colonnes (notre édition du 26 mai).



