Les salariés de la Société Monégasque d’électricité et du gaz en grève reconductible ce mercredi matin

Ils revendiquent une hausse des salaires et n’excluent pas de reconduire le mouvement s’ils ne sont pas reçus ou suffisamment entendus.

La manifestation aura lieu sur le parvis du stade Louis-II à partir de 8 h.

Pas d’inquiétude pour les personnes présentes en Principauté ce mercredi, aucune perturbation n’est à prévoir hormis une incidence sur les travaux et les rendez-vous prévus ce jour. Pas de coupure d’électricité donc. "Le but n’est pas d’embêter les clients et les usagers qui n’ont rien à voir avec nos revendications", a fait savoir le syndicat.