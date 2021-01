Les restaurateurs italiens se révoltent contre les restrictions sanitaires avec le mouvement "Moi, j'ouvre"

À Cuneo, Fabrice Tribbioli, franco-italien, propriétaire du Fuera, un restaurant ambiance tapas, était un de ces rebelles: près de 50.000 professionnels de la restauration avaient inondé le Net du hashtag "IoApro".

À l’arrivée, les "IoApristes" ne furent sans doute que quelques milliers à effectivement sauter le pas. Et surtout à le faire savoir, quoiqu’il leur en coûte. À visage découvert. Témoins ces centaines de vidéos filmant des salles de restaurant ouvertes, parfois des scènes de liesse en mode "retour à Zombieland" et, quelquefois, des images de clients solidaires repoussant pacifiquement mais bruyamment les carabiniers venus exiger la fermeture immédiate de ces "speakeasy" transalpins.

Désobéir pour ne pas devenir un voleur

À Cuneo, Fabrice Tribbioli est devenu le symbole de cette rébellion. Alors que l’appel à la désobéissance devait se limiter au vendredi 15 janvier, le patron du Fuera a joué les prolongations, jusqu’au mardi suivant.

Ce qui devait arriver arriva. Descente de la police. PV en cascade.: 2.000 euros d’amende. Et, fatalement, un mois de fermeture administrative. "Quand les carabiniers sont intervenus, il y avait moins de dix clients auxquels on avait pris la température. Je ne suis pas un fou, moi aussi j’ai peur de la Covid."

Auto-proclamé "civil désobéissant", Fabrice n’entend cependant pas en rester là. Son acte de "résistance" - et les sanctions qui en ont découlé - a suscité une vague de soutien, notamment des parlementaires de Frères d’Italie, mais aussi de nombreux élus de la Ligurie: "Si j’ai désobéi c’est que je ne veux pas aller voler!", plaide-t-il en annonçant que son combat continue et qu’il entend le porter jusqu’au plus haut de l’État.