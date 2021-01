Les restaurants restent fermés, Philippe Etchebest réclame "des mesures impopulaires mais efficaces"

Le propriétaire du restaurant "Le quatrième mur", à Bordeaux, était interrogé ce jeudi matin sur la chaîne de télé RMC à propos du maintien de la fermeture des restaurants en raison de l'épidémie de Covid-19.

S'il s'y attendait -"je ne suis plus surpris de rien"-, le célèbre chef estime que "c'est une catastrophe pour tout le monde. La logique du stop and go n'est pas tenable et donner des dates ce serait malhonnête".

"Un plan d'actions"

"Ce qu'il faut aujourd'hui ce sont des décisions strictes, dures et un plan d'actions. On repousse, on repousse (la date de réouverture, NDLR), mais il ne se passe rien".

"Les gens sont à bout, à cran, des restaurateurs pètent les plombs. Je n'appelle pas à la désobéissance, mais il y aura de la casse, les effets se feront sentir au printemps".

"J'ai envie de dire au gouvernement: soyez efficace. Il faut prendre des mesures impopulaires, mais efficaces. Mettons les moyens pour vacciner le maximum de personnes le plus vite possible".