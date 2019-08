Les propositions des magistrats de Monaco pour combattre le fléau de l'alcool

Pour autant, Monaco n’a pas toujours été clément avec les conducteurs alcoolisés. "Dans les années 2000, la justice était beaucoup plus répressive, se souvient Jérôme Fougeras-Lavergnolle. Quand un conducteur avait plus de 2 grammes d’alcool dans le sang, quels que soient son profil et ses antécédents, il partait en prison au moins pour huit jours. C’en était parfois choquant. Une évolution s’est amorcée avant mon arrivée à la présidence du tribunal, il y a cinq ans. Aujourd’hui, les peines dépendent de la nature du dossier."

Et pas uniquement des résultats de l’éthylotest. Un primo délinquant écopera plus certainement d’une peine de prison avec sursis, par exemple. Les peines sont ainsi comparables à celles prononcées en France. À ceci près que les courtes peines de prison, à Monaco, sont réellement effectuées. En France, ça n’est presque jamais le cas.

Les solutions

Que l’on interroge les magistrats du parquet ou du siège sur la qualité de la réponse pénale aux délits de conduite alcoolisée, tous avouent que l’éventail des peines n’est pas assez large, dans le droit pénal monégasque. La procureure regrette, par exemple, qu’il n’existe pas de procédure alternative à la comparution devant le tribunal.

"Nous sommes obligés de poursuivre, explique Sylvie Petit-Leclair. En France, les délégués du procureur peuvent faire des rappels à la loi, une procédure qui a une vocation pédagogique pour celui qui commet ce délit pour la première fois. C’est extrêmement efficace et ça permet de désengorger les tribunaux." Celle-ci évoque une autre procédure bien pratique, qui n’existe pas non plus en droit monégasque: la composition pénale. "Quand l’auteur du délit reconnaît les faits, le procureur propose une peine à son avocat. S’il l’accepte, le juge valide." Et on évite une comparution en bonne et due forme.

Le président du tribunal correctionnel estime aussi que ces alternatives au procès peuvent s’avérer utiles. Mais pour sa part, il attend surtout avec impatience l’adoption du projet de loi portant modification de certaines dispositions relatives aux peines.

Le texte prévoit notamment "l’accroissement et de la modification des peines qui peuvent être prononcées par les juridictions de jugement, dans la perspective d’offrir aux juges davantage d’outils de personnalisation de la peine", peut-on lire sur le site du Conseil national.

"Nous sommes aujourd’hui limités dans l’échelle des peines, traduit Jérôme Fougeras-Lavergnolle. Demain, pour les CEA par exemple, nous pourrons prononcer des peines de travail d’intérêt général."

Ce projet de loi pourrait être voté à la prochaine session législative. L’idée des procédures alternatives, proposée par le procureur général, est, quant à elle, lancée.