Les organisateurs du Salon de l'Agriculture souhaitent son maintien malgré une situation sanitaire très précaire

Alors que la situation sanitaire est extrêmement tendue et les évènements sont annulés les uns après les autres, les organisateurs du Salon International de l'Agriculture 2022 ont exprimé mercredi 5 janvier, leur "souhait" de maintenir cet événement cher au monde agricole, qui doit se tenir du 26 février au 6 mars à Paris, en dépit de la poursuite de la pandémie de Covid-19 et de la vague Omicron.

"Dans un contexte sanitaire complexe, marqué par des incertitudes sur l'évolution de la situation, nous affirmons notre souhait de tenir le Salon, dans les meilleures conditions" pour "répondre aux attentes des agriculteurs, des exposants et des visiteurs", ont-ils déclaré dans un communiqué.

Le Ceneca (Centre national des expositions et concours agricoles), propriétaire du SIA, et Comexposium, son organisateur, disent engager "un travail sur les meilleures solutions d'accueil des visiteurs, des exposants et des équipes".

"Nous sommes conscients de la responsabilité qui est la nôtre (...) Bien sûr, nous appliquerons les consignes sanitaires en vigueur, lesquelles pourraient encore changer d'ici février, et nous nous adapterons pour accueillir chacune et chacun de façon optimale", promettent-ils.

"Evidemment on doit prendre en compte la situation sanitaire", estime Julien Denormandie

Mardi, le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie avait déclaré que son "vœu le plus cher" était de maintenir le Salon de l'Agriculture, en réponse à la question d'une journaliste lui demandant s'il pensait que le SIA pouvait "décemment être maintenu" au vu de la pandémie.

"Evidemment on doit prendre en compte la situation sanitaire", avait-il dit. "On est en train de regarder ce qui peut être fait; on y travaille" avec les organisateurs, avait-il ajouté.

Après une édition 2020 abrégée d'un jour en raison du Covid-19, l'édition 2021 de cette grand-messe annuelle prisée des hommes politiques - encore plus en période électorale - comme du grand public n'avait pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. A l'hiver 2019, avant l'arrivée du virus, le salon avait accueilli 630.000 visiteurs. L'édition 2022 se présente comme celle des "retrouvailles".