Les Monégasques de plus en plus nombreux à se faire vacciner en France pour avoir l'indispensable QR code

"Pour nous, le Covid, c’est du passé! On a fait les injections en France. On a scanné notre QR code sur l’application ‘‘Tous anti-covid’’. Et on partira en vacances dès le 1er juillet l’esprit libre!"

Monégasques, Enfants du Pays ou autres, ils sont de plus en plus nombreux à préférer une vaccination dans le pays voisin pour rentrer dans le circuit qui sera celui du passeport vaccinal européen dès le 1er juillet. "En France, on vous demande ni votre nationalité, ni où vous habitez, ni votre assurance sociale. Il suffit d’être volontaire, de prendre rendez-vous et on vous pique! Et puis vous repartez avec votre certificat et votre QR code."

Voilà les propos qui se répandent de plus en plus à Monaco, notamment auprès des jeunes, bien décidés à voyager cet été. Et ils pensent avoir trouvé la parade pour régler enfin le problème de la Covid. Car ici, pour l’heure, le QR code n’existe pas et aucune information officielle n’est donnée.

Alors qu’en sera-t-il d’ici l’été? Pourra-t-on aller à l’étranger ou prendre un avion aussi facilement avec une attestation en langue française qu’avec un système numérique standardisé au niveau européen?

Discussions entre le gouvernement et le Conseil national

Cette incertitude des Monégasques et résidents de Monaco grandit.

De source bien informée, on sait que les élus du Conseil national reçoivent de nombreuses requêtes dont la plupart portent sur la création d’un QR code.

Et les nouvelles dispositions françaises, qui allègent depuis hier notamment les restrictions, risquent fort d’augmenter plus encore l’attente des Monégasques.

Mardi soir, la 35e réunion du comité mixte de suivi Covid-19 a rassemblé conseillers nationaux et membres du gouvernement.

Parmi les mesures que les élus ont réclamées à l’exécutif, la mise en place d’un QR code a été évoquée. Dans un communiqué de presse publié ce mercredi soir, le Conseil national souligne vouloir l’"accélération de la mise en place d’un certificat de vaccination électronique, c’est-à-dire un pass sanitaire avec QR code interopérable, utilisable en France et vers toutes les destinations accessibles. La population de la Principauté doit pouvoir accéder librement à tous les lieux et pays qui nécessitent ce dispositif. Les élus ont demandé une information publique et immédiate de la part du gouvernement sur ce sujet."

De son côté, le gouvernement nous répond qu’"en ce qui concerne les questions liées à un QR code ou à une application ‘‘Tous anti-Covid’’, il ne souhaite pas communiquer sur ce point, étant entendu qu’ [il travaille] depuis plusieurs semaines déjà, sur l’étape d’après: un passeport sanitaire qui regrouperait les tests PCR effectués et les vaccins reçus. La volonté du gouvernement, comme déjà expliqué à plusieurs reprises, est de pouvoir s’adosser au système français afin d’avoir un système qui permette aux Monégasques et aux résidents de circuler dans l’ensemble du territoire européen. Le travail avance bien et nous devrions pouvoir donner des précisions prochainement."

Déjà des pays hors UE

Il faut savoir que le pass sanitaire sécurisé, créé par la commission européenne pour permettre les déplacements dans l’UE, et qui doit être disponible à partir du 1er juillet prochain, est ouvert à quatre pays hors UE, membres de l’espace Schengen : l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Lichtenstein.

Les dernières mesures pour limiter la propagation du virus étant prises jusqu’au 13 juin inclus, il est fort à penser que le gouvernement dévoilera, cette après-midi, une nouvelle étape dans la gestion de la Covid. Et peut-être la création de ce fameux QR code.