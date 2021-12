Les images impressionnantes du sauvetage du bébé dans les décombres de l'immeuble de Sanary

Un miracle. Quelques heures après l'effondrement d'un immeuble à Sanary à la suite d'une explosion, un bébé de 11 mois a été sorti indemne des décombres.

Sa mère a également été extraite, légèrement blessée. Elle souffrirait d'une entorse de la cheville. Malheureusement, son père est décédé. Il avait une trentaine d'années.

C'est grâce à l'intervention d'un chien de recherche que les pompiers ont pu sauver le nourrisson. Un peu plus tôt, les secours avaient entendu ses pleurs.

Après avoir passé un fil-caméra, les membres de l’équipe spécialisée en déblaiement ont pu visualiser précisément l’enfant, à environ un mètre d’eux.

Un miraculé

Ils ont alors creusé une galerie jusqu’à lui pour le récupérer, indemne. "C’était ahurissant de voir ce bébé de 9 mois sortir de là comme si de rien n’était, dans son petit pyjama, sourit une personne qui a assisté à la scène. Il ne pleurait plus, avait les yeux grands ouverts, comme s’il venait de se réveiller, normalement." Un petit miraculé.

"Nous avons mis plus de deux heures à sortir ce bébé. Il a été pris en charge par des équipes du Samu qui sont sur place. Il va bien", a précisé lors d'un point presse le colonel Eric Grohin des sapeurs-pompiers du Var.

"Pour retrouver le bébé que l’on entendait crier, le chien a marqué tout de suite (sa position) et cela nous a permis de faire un tunnel pour aller le chercher et on a réussi à le ressortir", a-t-il ajouté.